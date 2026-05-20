Una obra de Antonio Rodríguez Ledesma anuncia la Feria y Fiestas de Chiclana 2026

El alcalde de Chiclana, José María Román, y el delegado de Fiestas, Fede Díaz, han presentado el cartel anunciador de la Feria y Fiestas de San Antonio 2025, que se celebrará del 10 al 14 de junio en el recinto ferial de Las Albinas del Torno. Un trabajo realizado por Antonio Rodríguez Ledesma. Este acto se ha desarrollado en el Centro de Interpretación del Vino y la Sal y que ha contado con la presencia de representantes de la Asociación de Feriantes, Asociación de Bodegas Padre Salado, de la Plataforma de Comerciantes Vive Chiclana, Asociación Chiclanera de Hostelería y representantes de los caseteros.

Así, el cartel refleja diferentes elementos típicos y característicos de nuestra Feria, como los volantes del traje de gitana, un catavino con vino de Chiclana, las dos manos con un cielo de farolillos, la ermita de Santa Ana, etcétera... “Hoy presentamos un cartel muy especial, que refleja los 3.000 años de historia de Chiclana y que conmemora los 150 años del título de Ciudad”, ha expresado José María Román, quien ha indicado que “el cartel supone un repaso muy importante de la Feria de Chiclana y, además, transmitiendo alegría”. “Como suele ser habitual, el día de inicio de la Feria siempre tenemos consideración con aquellos que nos ayudan, entre ellos, los feriantes, empresas, casetas, comerciantes… Por eso, anunciar que los integrantes de ‘La Caseta’ participarán en el acto de izado de las banderas con motivo de los 30 años montando una caseta, siempre de gran calidad”, ha adelantado José María Román.

Asimismo, el alcalde ha agradecido a los caseteros y feriantes “el esfuerzo por poner la Feria de Chiclana muy guapa”. “Cada año estrenamos ilusiones y en este 2026, además del alumbrado, también estrenaremos el nuevo Fino San Antonio de la mano de las tres bodegas de Chiclana”, ha comentado el regidor chiclanero, quien ha añadido que “en menos de un mes quedamos en la entrada de la Feria para disfrutar de cinco días de fiesta brindando con vinos de Chiclana”. “Agradecer a la Asociación de Feriantes, a los caseteros, a los trabajadores municipales y a las empresas implicadas en la organización de la Feria por su magnífica labor”, ha comentado.