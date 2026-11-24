La candidata del Partido Popular al Congreso de los Diputados por Cádiz, alcaldesa de Jerez de la Frontera y presidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), María José García-Pelayo, ha reclamado una reforma del sistema de financiación local que permita a los ayuntamientos afrontar el coste real de los servicios que prestan. En una entrevista en Más de Uno Bahía de Cádiz, con Jaime Álvarez, García-Pelayo ha criticado la falta de interlocución con el Gobierno central y ha asegurado que solicitó hasta veinte reuniones con la exministra de Hacienda María Jesús Montero sin recibir respuesta. La candidata popular ha defendido que existe un acuerdo entre las distintas fuerzas políticas representadas en la FEMP sobre la necesidad de revisar la financiación municipal. Entre las medidas que plantea el Partido Popular figura una financiación adaptada a los municipios turísticos, que experimentan importantes incrementos estacionales de población, y a aquellos con núcleos rurales dispersos, como Jerez, donde el coste de la prestación de servicios públicos se incrementa por la extensión del término municipal.

La candidata ha explicado que numerosos ayuntamientos asumen competencias y servicios que corresponden a otras administraciones sin recibir los recursos económicos necesarios. En este sentido, ha defendido que cualquier reforma debe contemplar la compensación de esos gastos y medidas extraordinarias para los municipios con dificultades financieras. García-Pelayo ha puesto como ejemplo a Jerez, con unos 30.000 habitantes distribuidos en zonas rurales, donde la prestación de servicios como la recogida de residuos implica desplazamientos de varias decenas de kilómetros. La propuesta figura en el programa electoral del PP para el 29 de noviembre y contempla revisar las transferencias a los municipios atendiendo, entre otros criterios, a la población estacional y la dispersión territorial.

La vivienda ha sido otro de los asuntos centrales de la entrevista. Preguntada por las dificultades para acceder al alquiler en Cádiz y por los precios de hasta 1.600 euros que se están ofertando en determinadas zonas de La Línea de la Concepción, García-Pelayo ha defendido la necesidad de incrementar la oferta residencial. La candidata ha respaldado el plan de Alberto Núñez Feijóo para construir un millón de viviendas asequibles mediante la colaboración entre administraciones y el sector privado. También ha explicado las propuestas populares para facilitar la compra de una primera vivienda, entre ellas una reducción del IVA, avales públicos de hasta el 20% de su valor y medidas dirigidas a los jóvenes que no disponen de ahorros suficientes. García-Pelayo ha atribuido al Gobierno de Pedro Sánchez la responsabilidad política del deterioro del acceso a la vivienda y ha cuestionado los resultados de la Ley de Vivienda de 2023.

En materia económica e industrial, la cabeza de lista del PP por Cádiz ha insistido en que la creación de empleo depende también de la mejora de las infraestructuras provinciales. Ha reclamado avances en las conexiones ferroviarias, el aeropuerto de Jerez y las principales carreteras, al tiempo que ha reivindicado las actuaciones impulsadas por administraciones gobernadas por su partido. La candidata también ha reconocido la lentitud del proyecto logístico de Las Aletas, aunque ha defendido el compromiso de la Junta de Andalucía con su desarrollo. Durante la conversación ha mostrado su preocupación por la situación de la industria auxiliar, la actividad pesquera y las dificultades burocráticas de autónomos y pequeñas empresas. En el ámbito de la seguridad, ha propuesto reconocer como profesión de riesgo el trabajo de policías nacionales y guardias civiles, mejorar sus condiciones laborales y reforzar los medios destinados a combatir el narcotráfico en la provincia.

García-Pelayo ha aprovechado igualmente su condición de presidenta de la FEMP para reivindicar un mayor protagonismo de los ayuntamientos en las decisiones estatales. La candidata considera necesario revisar el reparto de competencias y establecer mecanismos de financiación que permitan mejorar los servicios cotidianos de los ciudadanos. En la recta final de la campaña electoral, ha contrapuesto la gestión del Partido Popular en la Junta de Andalucía, la Diputación de Cádiz y distintos ayuntamientos a la actuación del Ejecutivo socialista. La entrevista también ha abordado la designación de Jerez como Capital Española de la Gastronomía 2026, una distinción que la alcaldesa considera una oportunidad para impulsar la actividad hostelera, la promoción turística y la proyección económica de la ciudad más allá del año de su celebración.