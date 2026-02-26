La Escolanía María Auxiliadora inaugura este viernes el programa de conciertos de ‘Cuaresma para los Sentidos’

La Escolanía María Auxiliadora (EMA) inaugura mañana viernes 27 de marzo a las 21 horas el programa de conciertos que bajo el nombre de ‘Cuaresma para los sentidos’ organizan conjuntamente la Delegación Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Cádiz y la Fundación Cajasol Cádiz. Bajo el nombre Cantate Domino, la Escolanía presenta un programa para disfrutar de un repertorio sacro, cuidado y lleno de matices, pensado para escuchar, sentir y compartir.
Repertorio:
- I’m goin’up a yonder, de Walter Hawkins
- A prayer for Healing de Joseph M. Martin
- Ave María de David Hamilton
- City called heaven (negro spiritual Arreglo: Josephine Poelinitz
- The Lord bless you a keep you de John Rutter
- Halellujah de Leonard Cohen con arreglo de Johansen
- Ukuthula, tradicional zulú
- Ave María de Kentaro Sato
- How can I keep fron singing? De Greg Gilpìn
- Pater Noster de Xabier Sarasola
- O Magnum mysterium de Eva Ramos
- Cantate Domino de Rupert Lang
La entrada es libre hasta completar aforo. La programación de Cuaresma para los Sentidos también ofrece desde el 24 de febrero las exposiciones “Paso a Paso”, pasos en miniatura y carteles antiguos de la Semana Santa de Cádiz y la Exposición “El sueño de un niño” del imaginero gaditano Luis González Rey en el Centro Cultural Ancha 16 hasta el próximo 5 de abril. El resto de la programación se puede consultar en https://institucional.cadiz.es/cuaresma-para-los-sentidos-2026_v2.pdf