La Escolanía María Auxiliadora inaugura este viernes el programa de conciertos de ‘Cuaresma para los Sentidos’

La Escolanía María Auxiliadora (EMA) inaugura mañana viernes 27 de marzo a las 21 horas el programa de conciertos que bajo el nombre de ‘Cuaresma para los sentidos’ organizan conjuntamente la Delegación Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Cádiz y la Fundación Cajasol Cádiz. Bajo el nombre Cantate Domino, la Escolanía presenta un programa para disfrutar de un repertorio sacro, cuidado y lleno de matices, pensado para escuchar, sentir y compartir.

Repertorio:

I’m goin’up a yonder, de Walter Hawkins

A prayer for Healing de Joseph M. Martin

Ave María de David Hamilton

City called heaven (negro spiritual Arreglo: Josephine Poelinitz

The Lord bless you a keep you de John Rutter

Halellujah de Leonard Cohen con arreglo de Johansen

Ukuthula, tradicional zulú

Ave María de Kentaro Sato

How can I keep fron singing? De Greg Gilpìn

Pater Noster de Xabier Sarasola

O Magnum mysterium de Eva Ramos

Cantate Domino de Rupert Lang

La entrada es libre hasta completar aforo. La programación de Cuaresma para los Sentidos también ofrece desde el 24 de febrero las exposiciones “Paso a Paso”, pasos en miniatura y carteles antiguos de la Semana Santa de Cádiz y la Exposición “El sueño de un niño” del imaginero gaditano Luis González Rey en el Centro Cultural Ancha 16 hasta el próximo 5 de abril. El resto de la programación se puede consultar en https://institucional.cadiz.es/cuaresma-para-los-sentidos-2026_v2.pdf