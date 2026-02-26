En Cádiz

La Escolanía María Auxiliadora inaugura este viernes el programa de conciertos de ‘Cuaresma para los Sentidos’

La Iglesia de San José acogerá a partir de las 21 horas un concierto que lleva por nombre ‘Cantata Domino’

Onda Cero Cádiz

Cádiz |

La Escolanía María Auxiliadora en una foto de archivo
La Escolanía María Auxiliadora en una foto de archivo | Ayuntamiento de Cádiz

La Escolanía María Auxiliadora (EMA) inaugura mañana viernes 27 de marzo a las 21 horas el programa de conciertos que bajo el nombre de ‘Cuaresma para los sentidos’ organizan conjuntamente la Delegación Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Cádiz y la Fundación Cajasol Cádiz. Bajo el nombre Cantate Domino, la Escolanía presenta un programa para disfrutar de un repertorio sacro, cuidado y lleno de matices, pensado para escuchar, sentir y compartir.

    Repertorio:

  • I’m goin’up a yonder, de Walter Hawkins
  • A prayer for Healing de Joseph M. Martin
  • Ave María de David Hamilton
  • City called heaven (negro spiritual Arreglo: Josephine Poelinitz
  • The Lord bless you a keep you de John Rutter
  • Halellujah de Leonard Cohen con arreglo de Johansen
  • Ukuthula, tradicional zulú
  • Ave María de Kentaro Sato
  • How can I keep fron singing? De Greg Gilpìn
  • Pater Noster de Xabier Sarasola
  • O Magnum mysterium de Eva Ramos
  • Cantate Domino de Rupert Lang

La entrada es libre hasta completar aforo. La programación de Cuaresma para los Sentidos también ofrece desde el 24 de febrero las exposiciones “Paso a Paso”, pasos en miniatura y carteles antiguos de la Semana Santa de Cádiz y la Exposición “El sueño de un niño” del imaginero gaditano Luis González Rey en el Centro Cultural Ancha 16 hasta el próximo 5 de abril. El resto de la programación se puede consultar en https://institucional.cadiz.es/cuaresma-para-los-sentidos-2026_v2.pdf

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer