Diputación de Cádiz aprueba modificaciones presupuestarias por 23 millones de euros para actuaciones derivadas del temporal

La Diputación de Cádiz ha aprobado en el Pleno celebrado este miércoles una serie de modificaciones presupuestarias para hacer frente a los daños derivados del temporal que azotó la provincia el pasado invierno. La suma de estas inversiones supera los 23 millones de euros y tendrán como fin actuaciones en las carreteras provinciales, consolidación de laderas y caminos municipales.

Las modificaciones, presentadas por vía de urgencia y que han sido aprobadas con la unanimidad de la Corporación, incluyen 5,5 millones de euros en subvenciones nominativas a 8 localidades (Prado del Rey, Ubrique, Zahara de la Sierra, Benaocaz, Benamahoma, Alcalá de los Gazules, Villaluenga del Rosario y Setenil de las Bodegas) para ejecutar actuaciones de consolidación en laderas, zonas rocosas de la provincia y caminos vecinales afectados por las lluvias torrenciales. De igual forma, se solicitarán préstamos por valor de 17,5 millones de euros para reparar los daños en la red provincial de carreteras derivados de la sucesión de borrascas.

También por unanimidad han salido adelante las bases reguladoras de cuatro planes destinados a mejorar las instalaciones deportivas, dinamizar la cultura, la gastronomía y el deporte, reforzar la alfabetización digital y preservar el medioambiente de la provincia. La puesta en marcha de estas cinco iniciativas supone la movilización de cerca de 9 millones de euros para desarrollar actuaciones en los municipios gaditanos con menos recursos.

En concreto, se trata del Plan Integral de Transición Ecológica; el de Mejora de Instalaciones y Espacios Deportivos; de Activación de la Cultura, Gastronomía y el Deporte; y de Dinamización de Puntos Vuela Guadalinfo. Entrando en detalles, el presupuesto del Plan Integral de Transición Ecológica asciende en 2026 a 4.228.500 euros, con los que se ejecutarán acciones en cinco líneas: las habituales ayudas a los municipios para paliar los efectos del alga asiática invasora, así como de vigilancia y control del Virus del Nilo Occidental; inversiones para fomentar el desarrollo energético y la movilidad sostenible de la provincia; actuaciones de mejora ambiental de espacios públicos y bienestar animal (incluidas la recuperación de espacios afectados por el temporal); y ayudas para la ejecución y mantenimiento de senderos de pequeño recorrido que se integren en la Red Provincial Senderos de Cádiz.