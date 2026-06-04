La Asociación de la Prensa de Cádiz acoge el pase especial del documental 'Oneto. Historia de un periodista'

La Asociación de la Prensa de Cádiz acogerá este viernes 5 de junio, a las 19:00 horas, un pase especial previo al estreno del documental Oneto. Historia de un periodista, dirigido por el realizador isleño José Manuel Colón. La proyección tendrá lugar en el Salón de Actos de la APC, en la calle Ancha, 6 de Cádiz, con entrada libre hasta completar el aforo. El acto contará además con la presencia del propio director del documental, José Manuel Colón, que compartirá con los asistentes detalles sobre el proceso de creación de esta obra dedicada a una de las figuras más relevantes del periodismo español contemporáneo.

Oneto. Historia de un periodista recorre la vida y trayectoria profesional del periodista Pepe Oneto, referente imprescindible del periodismo político en España y uno de los grandes cronistas de la Transición. Nacido en San Fernando, Pepe Oneto desarrolló una larga carrera en medios como Cambio 16, Tiempo, Antena 3 o diferentes tertulias de radio y televisión, convirtiéndose en una de las voces más reconocidas y respetadas del panorama mediático nacional.

El documental dirigido por José Manuel Colón aborda no solo su dimensión profesional, sino también su defensa de la libertad de prensa y del derecho a la información en momentos clave de la historia reciente de España, desde los últimos años del franquismo hasta episodios decisivos como el 23-F, la Transición o la lucha contra ETA. La obra incluye más de una veintena de testimonios, así como abundante material de archivo e imágenes inéditas que ayudan a reconstruir la figura humana y periodística de Pepe Oneto desde una perspectiva íntima y documental.