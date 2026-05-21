Chiclana contará con una nueva plaza pública junto al Centro Cultural Las Albinas

El alcalde de la ciudad, José María Román, ha presentado el proyecto de adecuación del patio del Centro Cultural Las Albinas como equipamiento al aire libre para uso turístico y cultural. Un acto en el que ha estado acompañado por la primera teniente de alcalde, Ana González; la delegada municipal de Turismo Sostenible, Manuela Pérez, y el jefe de la Oficina de Proyectos del Ayuntamiento, Juan Antonio de la Mata.

Estas obras van con cargo a las subvenciones de Municipio Turístico (Munitur), el coste aproximado es de 360.000 euros y el plazo de ejecución es de 19 meses. Además, estos trabajos llegan para sumarse al proyecto del edificio cuya transformación está ya en su fase final y está cofinanciado por los Fondos Next Generation EU, en concreto al Plan de Recuperación de Transformación y Resiliencia y al Programa de Impulso de Rehabilitación de los Edificios Públicos (PIREP), y por el Ayuntamiento.

José María Román ha destacado que este espacio recibirá el nombre de ‘Plaza de las Albinas’, cuenta con 1.000 metros cuadrados y será el elemento de unión entre La Longuera y el centro histórico de la ciudad. “Contaremos con un lugar mucho más agradable y tendremos un espacio multifuncional para eventos al aire libre, siendo también un punto de encuentro para la ciudadanía, con arbolado perimetral y con bancos para que sea más atractivo”, ha explicado, dando la enhorabuena al equipo de trabajo por la gran gestión realizada, “porque espacios como este generan una mayor calidad de vida para la ciudadanía”.