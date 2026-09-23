El Centro del Vino y la Sal acoge una Jornada sobre Movilidad Sostenible

El centro de interpretación del Vino y la Sal ha acogido este martes una Jornada sobre Movilidad Sostenible coincidiendo con la Semana Europea de la Movilidad. Un evento que ha contado con la participación del alcalde de Chiclana, José María Román, y del delegado de Movilidad, José Vera.

Así pues, la jornada ha comenzado con la bienvenida institucional a cargo del alcalde y del director gerente de AUSSA, José Carlos Cabaleiro; para continuar con la mesa redonda ‘Estrategias de movilidad para Chiclana’, en la que acompañan a los dos responsables antes mencionados el manager de soluciones urbanas en TECH frienly, Isaac Martín.

Posteriormente, se lleva a cabo la conferencia ‘El vehículo privado como aliado en una ciudad sostenible’, con el responsable de Operaciones en AUSSA, Enrique Hernández; tras la cual se desarrolla la mesa redonda ‘Caminar en ciudades climáticamente neutras’, con la presencia del delegado municipal de Movilidad, José Vera; la técnico de Proyecto Salinas y Empleo Sostenible en Atlántida Medio Ambiente, Amanda Rivillas; y el consultor en Ecología Urbana y Movilidad Sostenible, Manuel Calvo.

“Escuchando la opinión de profesionales y expertos en la materia es como podemos seguir avanzando en materia de movilidad”, ha comentado el alcalde, quien ha recalcado que “se puede tener una idea técnica perfecta, pero puede no ser comprendida por la sociedad, generando una tensión en el municipio”. “Así, este tipo de jornadas pretende mejorar todos aquellos aspectos fundamentales para la calidad de vida de las personas, con decisiones lo más participadas y lo menos dolorosas posible”, ha incidido José María Román, quien ha añadido que “debemos seguir avanzando con soluciones basadas en la lógica y en el sentido común, pensando que las ciudades se hicieron para las personas, no para los coches”.

Por su parte, José Carlos Cabaleiro ha destacado que “el objetivo de esta jornada es sensibilizar un poco desde el punto de vista de la tranquilidad y no desde la presión del día a día en el trabajo”. “Las ciudades deben estar pensadas para los ciudadanos, pero hoy por día el coche es un elemento indispensable en la ciudad en la sociedad actual”, ha comentado el gerente de AUSSA, quien añade que “Chiclana cuenta, además, con la casuística de incrementar la población en casi el triple en verano”. “Y precisamente la medida de implantar la Zona Naranja en la zona de playa durante el verano ha sido todo un éxito”, ha expresado.