La Casa de Iberoamérica de Cádiz rinde homenaje a Fernando Quiñones con el depósito de su legado en la Caja de las Letras

La Casa de Iberoamérica acogió este miércoles el acto de entrega del legado de Fernando Quiñones a la Caja de las Letras del Instituto Cervantes, celebrado con motivo de la reunión anual de la institución. La jornada combinó el homenaje al escritor gaditano con una reflexión sobre la Constitución de 1812 y contó con la presencia de su hija, Mariela Quiñones, como testigo de honor.

Este miércoles el acto de entrega del Legado a la Caja de las Letras, un homenaje al escritor Fernando Quiñones con motivo de la reunión anual del Instituto Cervantes en la casa de Iberoamérica. El evento estuvo presentado por el poeta y director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, y contó con las intervenciones del alcalde de Cádiz, Bruno García de León, y del alcalde de Chiclana, José María Román.

Durante el acto se dieron la mano la literatura y la historia. La primera parte de la jornada incluyó una conferencia del historiador Alberto Ramos Santana, quien abordó la Constitución de 1812 y puso en valor el legado de La Pepa como un texto revolucionario que sentó las bases del constitucionalismo español, la división de poderes y las libertades, pese al contexto de analfabetismo y escasa cultura política de la época.

El homenaje al escritor gaditano Fernando Quiñones culminó con el depósito de su legado en la Caja de las Letras del Instituto Cervantes. El acto contó con la presencia de su hija, Mariela Quiñones, quien asistió como testigo de honor. Luis García Montero destacó la estrecha vinculación del poeta con Cádiz y la riqueza de una obra marcada por su carácter universal y su profundo amor por la ciudad, subrayando que su legado permanecerá vivo para las próximas generaciones