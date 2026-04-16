En Cádiz

'Cádiz en Verso', el programa cultural con el que Cádiz celebra el Día del Libro el próximo 23 de abril

La Red de Bibliotecas Municipales llevará a cabo en el recinto la tradicional lectura continuada y una fiesta literaria para los más pequeños

Onda Cero Cádiz

Cádiz |

Imagen del evento 'Cádiz en Verso'
Imagen del evento 'Cádiz en Verso' | OCR

El Ayuntamiento de Cádiz, a través del programa municipal ‘Cádiz, una ciudad de libro’, celebrará el próximo 23 de abril el Día Internacional del Libro. La Red de Bibliotecas Municipales pondrá en marcha para esta jornada diferentes actividades, que tendrán como escenario central el nuevo equipamiento municipal de los antiguos depósitos de Tabacalera.

Este recinto acogerá el jueves 23 de abril de 11 a 14 horas la tradicional lectura continuada, que este año estará dedicada a ‘Cádiz en verso’, un homenaje a nuestra ciudad en la voces de todos los poetas (gaditanos, españoles y extranjeros) que han dedicado poemas a Cádiz a lo largo de la historia. Desde Lord Byron a Pablo Neruda, de Álvaro Mutis a Juan Ramón Jiménez pero sin olvidar a los escritores y escritoras gaditanas.

Por la tarde, a las 18 horas, los depósitos abrirán sus puertas a los más pequeños con la celebración de la Fiesta Disco Literaria ‘¡Libros que se bailan!’, en la que podrán disfrutar de un taller infantil dirigido a niños y niñas con edades comprendidas entre 4 y 10 años. Para asistir a este taller es necesaria la inscripción previa a través del correo electrónico biblioteca.adolfosuarez@cadiz.es.

Como es habitual, la Red de Bibliotecas Municipales también realizará una programación propia dirigida a los menores con la celebración de la lectura continuada de la obra de la reconocida autora gaditana de literatura infantil, Carmen Gil, ‘Las aventuras de Gadita en Cádiz’, que en esta edición se desarrollará en la biblioteca de La Viña a partir de las 9.30 horas y contará con la participación del alumnado de Primaria del colegio público Josefina Pascual.

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