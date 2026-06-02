El Ayuntamiento amplía hasta las dos de la madrugada el horario de dos bibliotecas

El Ayuntamiento de Cádiz volverá a ampliar los horarios de las bibliotecas Adolfo Súarez y los Depósitos de Tabaco durante los días previos a los exámenes de la PAU (Prueba de Acceso a la Universidad). De esta manera, los estudiantes podrán utilizar estos espacios municipales desde hoy lunes hasta el miércoles, en horario de nueve de la mañana a dos de la madrugada, ampliando en dos horas el horario establecido desde el pasado 4 de mayo, cuando ya se reforzó la apertura hasta las doce de la noche y también durante el fin de semana. Esta medida viene a reforzar los objetivos marcados por el programa ‘Cádiz, una ciudad de libro’ que establecía la ampliación en los horarios de las bibliotecas municipales para facilitar la labor de los estudiantes gaditanos de cara a su preparación para estos últimos exámenes.

Cabe recordar que este año, el Ayuntamiento de Cádiz ha puesto a disposición de los estudiantes un nuevo espacio, el de las salas de estudios de los Depósitos para ofrecer así varias alternativas a los estudiantes y dar servicio a los vecinos de esta zona de la ciudad. Desde este lunes 4 de mayo hasta el 3 de junio, ambas bibliotecas han permanecido abiertas como salas de estudio desde las 9 hasta las 24 horas, de lunes a viernes, manteniendo este mismo horario el fin de semana previo a la PAU, los días 30 y 31. Asimismo, habrá un segundo período de ampliación horaria con motivo de la segunda convocatoria de la PAU del mes de julio, funcionando hasta las doce de la noche, desde el 27 de junio hasta el 1 de julio. Los estudiantes podrán así disfrutar de estas instalaciones, dotadas de wifi, conexión a internet y aire acondicionado.

Asimismo, la Casa de la Juventud, situada en el casco histórico de la ciudad, mantendrá abiertas sus salas de estudio estos días, en horario de 9 a 21.30 horas de forma ininterrumpida.