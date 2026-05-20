Cádiz, San Fernando y Chiclana se vuelcan con la Semana de la Prevención de Incendios del CBPC

La ciudad de Cádiz acoge la XXI edición de la Semana de la Prevención de Incendios (SPI 2026) con los bomberos del Consorcio Provincial como principales protagonistas. Un programa de sensibilización ciudadana que divulga conocimientos de autoprotección en caso de incendio, para saber cómo actuar ante emergencias y ayudar a identificar los riesgos que pueden presentarse en nuestro entorno cotidiano.

Las acciones que componen esta iniciativa se desarrollarán del 27 al 30 de mayo tanto en la capital gaditana como en Chiclana de la Frontera y San Fernando, y al frente de su organización están el CBPC, la Fundación Mapfre y la APTB (Asociación Profesional de Técnicos de Bomberos), con la colaboración de los tres ayuntamientos anfitriones y la Diputación Provincial de Cádiz.

Las actividades educativas en los centros escolares son una prioridad en la programación, con el fin de que los más pequeños adquieran hábitos preventivos, convirtiéndose a su vez en educadores de su entorno familiar. Se desarrollarán talleres en los que se prevé la asistencia de hasta 3.000 escolares de distintos centros de la provincia.

Más allá de las actividades escolares, el sábado, la Semana de la Prevención se abrirá al público general para poder disfrutarla en familia y aprender juntos técnicas básicas de seguridad en los hogares.

Esta edición, además, se centra en el uso de detectores de humos y en la prevención de incendios en el hogar, lo que nos recuerda la importancia de utilizar sistemas de este tipo y confirma que los detectores pueden salvar vidas, especialmente para aquellas personas más vulnerables ante un incendio.

Actividades de la XXI Semana de la Prevención de Incendios de Cádiz

El programa de actividades comenzará el miércoles 27 de mayo en la Plaza de las Bodegas de Chiclana de la Frontera, y continuará el jueves 28 de mayo en la Plaza del Rey de San Fernando. Ambas jornadas estarán dirigidas a centros educativos, previa solicitud de asistencia.

Posteriormente, el viernes 29 de mayo, la actividad se trasladará a la Plaza de San Antonio de Cádiz, donde se desarrollarán talleres y demostraciones dirigidas a alumnado de Educación Primaria y Secundaria. Las plazas se asignarán por orden de solicitud hasta completar un máximo de 800 participantes.

Finalmente, el sábado 30 de mayo es cuando la Semana de la Prevención se acerca a todos los públicos, en horario de mañana, con actividades divulgativas y demostraciones operativas del Consorcio de Bomberos de la Provincia de Cádiz, en la misma Plaza de San Antonio de la capital gaditana.