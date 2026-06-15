Cádiz inaugura este martes 16 de junio la temporada media de playas

El teniente de alcalde delegado de Medio Ambiente y Playas del Ayuntamiento de Cádiz, José Carlos Teruel, ha anunciado que mañana martes 16 de junio comienza la temporada media de playas, que se prolongará hasta el próximo 30 de junio. La temporada alta comenzará el 1 de julio y se prolongará hasta el 31 de agosto. Ya en septiembre, del 1 al 15 volverá la temporada media y del 16 al 30 de septiembre la temporada baja.

El horario de los servicios de las playas es más amplio, cerrando una hora más tarde. Comenzará a las 11 y se prolongará hasta las 21 horas de lunes a domingo abarcando puestos de socorro, módulos, playa integrada y puntos de información turística. En cuanto a los puestos de socorro estarán operativos los situados en las cuatro playas de la ciudad. En La Caleta (Avenida Duque de Nájera, acceso principal), Santa María del Mar (Amilcar Barca- calle Santa María del Mar); Victoria (plaza Ana Orantes, Isecotel-calle Antonio Accame y Delfines-calle Sirenas); Cortadura (Balneario de Cortadura y ventorrillo El Chato).

Los módulos que estarán abiertos serán los siguientes. En La Caleta, el módulo central (Avenida Duque de Nájera, acceso principal), el del Balneario de la Palma y el del camino del castillo de San Sebastián. En Santa María del Mar, el módulo central (Acceso norte- calle Santa María del Mar) y el situado en el rompeolas (Acceso Sur- Frente a calle Santa Rafaela María).

En la playa Victoria, estarán abiertos el módulo 1 (próximo a la calle Dorotea), módulo 2 (Isecotel. C/Antonio Accame), módulo 3 (C/Dr. Herrera Quevedo); módulo 4 (C/Neptuno), módulo 5 (C/ Sirenas) y módulo 6 (Caracolas). Por último, el módulo del balneario de Cortadura (Vía Augusta Julia s/n) y ventorrillo El Chato.

En cuanto a la playa integrada, estará operativa en La Caleta (Avenida Duque de Nájera, acceso principal), en la playa Victoria, en los módulos 2 (Isecotel. Calle Antonio Accame), módulo 3 (C/Dr. Herrera Quevedo) y módulo 5 (calle Sirenas); en la playa Santa María del Mar (Acceso Norte. Plaza de la Estrella); y en la playa de Cortadura, junto al Balneario.

Los puntos de información turística de La Caleta (Paseo Antonio Burgos) y Módulo central (Plaza Ana Orantes) estarán abiertos al público. Teruel ha agradecido la labor del personal de la delegación de Playas y de Cádiz 2000 para hacer posible que las cuatro playas de la ciudad estén en marcha y con todos los servicios operativos quedando tan solo pendiente el de Santibañez que entrará en funcionamiento el próximo 1 de julio al inicio de la temporada alta.

Ha añadido que “desde este fin de semana ya está presente en nuestras playas la Policía Local para garantizar la seguridad de los usuarios de las mismas y, por primera vez, cuentan con un módulo propio en la playa de Santa María”.