El Ayuntamiento de Vejer instala nuevos equipamientos para la playa de El Palmar

El Ayuntamiento de Vejer, a través de la Delegación Municipal de Playas ha finalizado el proceso de licitación iniciado en 2024 para la adquisición de nuevo equipamiento destinado a la playa de El Palmar, con una inversión superior a los 60.000 euros financiada íntegramente con recursos municipales.

Entre las principales mejoras destaca la instalación de un nuevo módulo adaptado para personas con movilidad reducida (PMR), dotado de aseo y vestuario con ducha, ubicado junto al módulo principal para integrarse dentro de un espacio compartido accesible e inclusivo. Asimismo, se ha instalado un nuevo módulo de aseos en las proximidades del arroyo Conilete, dando respuesta a una demanda histórica, ya que hasta ahora no existía este servicio en el tramo comprendido entre el puesto principal de la Torre y dicha zona.

Dentro de la dotación también se han incorporado nuevas pailas para facilitar la reposición de pasarelas, así como palos redondos destinados al mantenimiento del cerramiento perimetral que protege el sistema dunar, reforzando la conservación medioambiental del entorno.