El Ayuntamiento de El Puerto refuerza el servicio de mantenimiento del cementerio municipal con un nuevo contrato

El Ayuntamiento de El Puerto de Santa María ha puesto en marcha un nuevo contrato y refuerzo del servicio de mantenimiento del Cementerio Municipal con el objetivo de seguir mejorando el estado de las instalaciones, garantizar su adecuada conservación y ofrecer a las familias portuenses un espacio digno, cuidado y plenamente funcional. El alcalde de El Puerto, Germán Beardo, acompañado por el teniente de alcalde de Presidencia, Javier Bello, ha visitado el camposanto municipal coincidiendo con el inicio de estos trabajos, que se desarrollarán durante los próximos meses y que permitirán intensificar las labores de conservación y mejora de uno de los espacios públicos más importantes para las familias portuenses.

La actuación contempla un amplio programa de trabajos de mantenimiento que incluye obras de albañilería, reparación de pavimentos y paramentos, conservación de estructuras, actuaciones de pintura, reparación de puntos de agua, labores de jardinería, limpieza de instalaciones y apoyo a las operaciones ordinarias que se desarrollan en el recinto, reforzando así el trabajo que realiza de forma habitual el personal municipal. “Queremos seguir actuando de manera constante para que este espacio presente las mejores condiciones posibles. Nuestro compromiso es mantener una línea de trabajo permanente que permita atender las necesidades que vayan surgiendo y continuar dignificando estas instalaciones”, ha señalado el alcalde.

Este nuevo refuerzo llega tras la reciente culminación de una importante actuación de reforma integral ejecutada por el Ayuntamiento, destinada a ampliar la capacidad de enterramiento y mejorar significativamente las infraestructuras del cementerio, con la rehabilitación de varios patios y la creación de 600 nuevas unidades de enterramiento, así como un sistema de inhumación más ágil y eficiente y la incorporación de placas solares para fomentar el uso de energías renovables y avanzar en la sostenibilidad de las instalaciones.

El alcalde ha avanzado además que esta transformación continuará en los próximos meses gracias a una nueva inversión de 1.214.198,98 euros financiada a través de los Fondos Europeos EDIL, que permitirá seguir renovando tanto el interior del recinto como su entorno inmediato, consolidando el proceso de modernización integral impulsado por el Ayuntamiento. “Nuestro objetivo es seguir mejorando este espacio con el respeto, la sensibilidad y el cuidado que merece. Hablamos de un lugar especialmente importante para muchas familias portuenses y queremos que disponga de unas instalaciones modernas, accesibles, ordenadas y en perfecto estado de conservación”, ha concluido Germán Beardo.