El Ayuntamiento de Cádiz saca a licitación las obras de urbanización de la calle Mirador

El alcalde de la ciudad, Bruno García, acompañado de los tenientes de alcalde delegados de Urbanismo, José Manuel Cossi, y de Contratación, Maite González, ha anunciado que la Junta de Gobierno Local de este viernes ha aprobado la salida a licitación de las obras de reurbanización de la calle Mirador, una reivindicación de los vecinos del barrio de Santa María de hace años.

Estos trabajos salen a licitación por 234.807,18 euros y un plazo de ejecución de cinco meses y abarcará la calle Mirador desde la calle Público hasta la Cuesta de las Calesas, ya que un primer tramo ya está arreglado. El alcalde de la ciudad ha destacado que con esta actuación “cumplimos nuestro compromiso con los vecinos del barrio de Santa María, que llevan demandando esta obra desde el año 2015 dado el mal estado del firme”.

Debido al desgaste del paso del tiempo esta vía tiene un estado muy irregular y provocaba algunas caídas. Por tanto, se va a cambiar el pavimento por uno más regular y acorde con el entorno. Además, se va aprovechar para hacer mejoras en algunas redes, como las de saneamiento, abastecimiento y de alumbrado público. Bruno García ha señalado que esta obra y la de la calle Dársena en Puntales “son reivindicaciones de hace años que necesitaban una actuación y una solución urgente que desde el Ayuntamiento ya hemos dado”.