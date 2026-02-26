En Cádiz

El Ayuntamiento de Cádiz y Cruz Roja firmarán un convenio para poner en marcha un dispositivo de atención a las personas sin hogar

Un equipo formado por personal de enfermería y de emergencias sanitarias atenderá a pie de calle, todos los días del año, a las personas sin hogar de ocho de la tarde a doce de la noche

Onda Cero Cádiz

Cádiz |

Fachada del Ayuntamiento de Cádiz
Fachada del Ayuntamiento de Cádiz | Cedida

El Ayuntamiento de Cádiz y Cruz Roja Española firmarán próximamente un convenio para aumentar la atención sociosanitaria a las personas sin hogar, lo que se concretará con la puesta en marcha de un dispositivo formado por personal de enfermería y técnico de emergencias sanitaria que todos los días del año atenderá a las personas sin hogar a pie de calle.

La previsión del equipo de gobierno y la organización es que este dispositivo se ponga en marcha a lo largo del mes de marzo y que cubra una franja de cuatro horas, de 20:00 a 00:00 horas, moviéndose por los lugares en los que pernoctan en la calle para hacerles un seguimiento en todo lo relacionado con la salud.

Este equipo hará chequeos a pie de calle a las personas sin hogar para los casos en los que sea necesario proceder a su traslado a un centro sanitario o tomar las medidas oportunas para evitar en la medida de lo posible el deterioro de salud que viene aparejado a la situación de vivir en la calle.

Un centenar de personas durmiendo bajo techo

La iniciativa se suma a todas las acciones que está llevando el Ayuntamiento de Cádiz para mejorar la atención de las personas sin hogar. En este sentido cabe recordar que la reforma del albergue está a punto de concluir; que el nuevo edificio de Setenil de las Bodegas, con 22 plazas, también se ha destinado a este colectivo; que en la calle Soledad se está construyendo un centro de segunda acogida para otras 20 plazas; que las 20 plazas de la pensión se han convertido en permanentes para todo el año; y que el centro de alta tolerancia Fermín Salvochea permanece abierto las 24 horas, por lo que allí pueden pernoctar todos los días una treintena de personas.

