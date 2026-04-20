Ana Mestre (PP): "El PSOE no es consciente que la ciudadanía tiene memoria"

La número dos en las listas del Partido Popular para las elecciones autonómicas del 17 de mayo, Ana Mestre, ha manifestado en una entrevista en “Más de Uno Bahía de Cádiz” que el "Plan Montero" presentado hace unos días por la candidata socialista Maria Jesús Montero, pone en duda el sistema que ellos mismos crearon en relación a la ayuda a domicilio. Según sus palabras, El PSOE congeló estos servicios entre 2007- 2018 y cuando llegó el PP al gobierno se encontraron este servicio en una situación precaria provocando que hayan tenido que subirlo hasta en cinco veces para poderlo mantener.

En cuanto a las listas de espera ha hecho hincapié en qué se han eliminado hasta en medio millón de habitantes y “aunque hay que seguir trabajando para mejorar el sistema, la financiación porque está por encima de la media de España”. En cuanto a los conciertos en la provincia, ha recordado que surgieron con el PSOE y que ahora se han mejorado con el Partido Popular. Mestre ha finalizado la entrevista insistiendo el del PSOE no es consciente de que los ciudadanos tienen memoria y ha habido momentos con situaciones extremas en la sanidad cuando ellos gobernaban