El Colegio de Veterinarios de Cádiz reflexiona sobre la Peste Porcina Africana en unas jornadas profesionales

La sede del Colegio Oficial de Veterinarios de Cádiz ha sido la sede de las jornadas 'Peste Porcina Africana hoy: lo que deberíamos haber tenido previsto' reuniendo a especialistas de primer nivel para analizar uno de los mayores desafíos sanitarios a los que se enfrenta actualmente el sector porcino europeo. El encuentro aborda las experiencias recientes vividas en España, las medidas de prevención y bioseguridad más eficaces y los protocolos de vigilancia necesarios para anticiparse a una enfermedad que, aunque no afecta a las personas, puede tener un enorme impacto económico sobre las explotaciones ganaderas y toda la cadena agroalimentaria.

En el marco de estas jornadas, Más de Uno Bahía de Cádiz ha realizado parte de su programa desde las instalaciones del COLVET con la intervención de Vicens Enrique Tarancón, Coordinador del Grup de Sanejament Porcí (GSP), Cristina Velasco, presidenta del Colegio Oficial de Veterinarios de Cádiz y Juan Ramón Villegas Gómez, Jefe de Servicio de Agricultura, Ganadería, Industrias y Calidad de la Delegación Territorial de la Junta de Andalucía en Córdoba.

A lo largo de la jornada se examinarán las lecciones aprendidas de los últimos brotes, la coordinación entre administraciones y profesionales veterinarios, así como las herramientas disponibles para reforzar la detección precoz y la respuesta ante una posible aparición de la enfermedad en Andalucía. El programa pone el acento en la prevención como principal estrategia de defensa, especialmente en las explotaciones extensivas, donde la bioseguridad, la vigilancia clínica y la concienciación de los ganaderos resultan fundamentales para minimizar riesgos y proteger un sector estratégico para la economía española.