Manolo 'Machuca': más de 30 años siendo el Rey de las Urtas

Manuel Laynez, conocido en Rota como ‘Machuca’, volverá a participar este año en el tradicional Concurso de Urta a la Roteña. El cocinero, ganador de la pasada edición y de la anterior, ha explicado en Más de Uno Bahía de Cádiz que acumula 21 premios desde que comenzó a presentarse al certamen.

Laynez cuenta con varios primeros, segundos y terceros premios, además de reconocimientos a la mejor presentación. “Es muy raro el año que no haya conseguido algún premio”, ha reconocido el cocinero, que volverá a competir en las categorías tradicional y profesional. Para Manuel Laynez, la clave de este plato se encuentra en los productos de la huerta de Rota. El tomate, la cebolla y el pimiento cultivados en la localidad son, a su juicio, los ingredientes que marcan la diferencia. “El secreto es la mayetería de Rota. Tenemos un tomate y unos productos de mucha calidad. Podrá haberlos iguales, pero mejores seguro que no”, ha defendido.

La urta a la roteña combina el pescado con verduras de la huerta y requiere una elaboración que depende del tamaño de la pieza. Según ha explicado Laynez, el tiempo de cocción puede situarse en torno a media hora por cada kilo de pescado. De esta forma, una urta de dos o tres kilos necesita un proceso prolongado para alcanzar el punto adecuado y conseguir que se integren correctamente los sabores del pescado y las verduras.

El concurso se celebra ante el público

El Concurso de Urta a la Roteña ha modificado en los últimos años su formato. Anteriormente, los participantes elaboraban el plato en sus casas y lo presentaban posteriormente ante el jurado. Desde la pasada edición, la preparación se realiza de cara al público, lo que permite a vecinos y visitantes seguir todo el proceso de elaboración. Este año, las urtas se cocinarán en la antigua plaza de abastos de Rota, situada junto a la Torre de la Merced. Laynez ha destacado las condiciones del recinto, ubicado en pleno centro de la localidad y acondicionado para acoger tanto a los participantes como al público.

Treinta años trabajando como cocinero

La pasión de Manuel Laynez por la cocina no se limita al concurso. Durante aproximadamente tres décadas trabajó como cocinero en la residencia de mayores de Rota, donde era responsable de preparar las comidas de los residentes. También elaboraba urtas por encargo para vecinos que acudían a recogerlas. Era habitual que le solicitaran piezas de tres o cuatro kilos para comidas familiares y celebraciones. Laynez se jubiló el pasado mes de febrero después de prolongar su vida laboral cinco años más. Ahora dedica más tiempo a otras aficiones, entre ellas el belenismo, aunque continúa cocinando en ocasiones especiales y durante la temporada de caracoles y cabrillas.

Una tradición que continúa en la familia

La afición por la cocina y la urta a la roteña también ha pasado a sus hijos. Laynez tiene cuatro hijos, dos de los cuales trabajan en establecimientos hoteleros. Uno de ellos ha conseguido tres primeros premios y dos segundos en la categoría amateur del concurso, mientras que otro cuenta con dos terceros puestos. Durante una etapa, varios miembros de la familia llegaron a presentarse simultáneamente, cada uno con su propia elaboración. El cambio de las normas del certamen, que limitó la participación de familiares residentes en un mismo domicilio, puso fin a esta presencia conjunta. “El legado lo han cogido”, ha señalado Laynez, quien destaca especialmente la trayectoria de uno de sus hijos como cocinero en un hotel de Rota.

Corvina, dorada o borriquete como alternativas

Encontrar urtas de gran tamaño no siempre resulta sencillo, especialmente cuando avanza la temporada. En caso de no disponer de este pescado, Manuel Laynez recomienda otras especies para elaborar una receta a la roteña. Entre sus propuestas se encuentran la corvina y la dorada, aunque su alternativa preferida es el borriquete. “Para mi gusto, un borriquete bueno a la roteña no lo cambio ni por la urta”, ha asegurado. El cocinero ha terminado la entrevista invitando al equipo de Onda Cero a desplazarse hasta Rota para probar una de sus elaboraciones. La condición será localizar una pieza suficientemente grande para compartirla, aunque para servir a todos los oyentes, ha bromeado, sería necesario prepararla “en plato”.