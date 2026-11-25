El complejo tendrá capacidad para al menos 150 efectivos y su construcción es una reivindicación histórica del municipio. El proyecto para construir un nuevo cuartel de la Guardia Civil en Vícar da un paso adelante. El Ministerio del Interior ha iniciado los trámites para levantar unas instalaciones de más de 7.400 metros cuadrados que incluirán dependencias oficiales, alojamientos para los agentes y un total de 18 viviendas.

La Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios y de la Seguridad del Estado (Siepse) ha abierto el proceso de contratación para redactar el proyecto de las obras, con un presupuesto de 260.150 euros. El plazo establecido para completar este trabajo será de siete meses a partir de la formalización del contrato, según la documentación publicada.

La futura infraestructura está contemplada en el Plan de Infraestructuras de Seguridad del Estado, aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 24 de marzo. Su construcción se desarrollará sobre tres terrenos colindantes que el Ayuntamiento de Vícar ha puesto a disposición del Estado y que ocupan conjuntamente 8.933 metros cuadrados. La parcela se encuentra en las proximidades de Las Cabañuelas, junto al Bulevar de la Paz y cerca de la futura conexión con la autovía A-7.

La inversión prevista supera los 12 millones de euros, sin incluir impuestos. El diseño contempla tres construcciones diferenciadas para albergar los servicios operativos, las tareas administrativas y las dependencias residenciales de la Guardia Civil. El recinto dispondrá igualmente de aparcamientos y espacios comunes al aire libre.

El inmueble destinado a las dependencias oficiales concentrará los despachos, oficinas, salas para reuniones, archivos y vestuarios. También contará con un área de custodia que dispondrá de cinco celdas.

Otro de los edificios estará dedicado a los servicios administrativos y residenciales, con dormitorios y espacios compartidos para los agentes, además de zonas de lavandería en cada planta. El tercer bloque, que tendrá mayor altura, albergará las 18 viviendas previstas, repartidas en tres niveles.

El conjunto contará asimismo con un sótano de 3.192 metros cuadrados en el que se ubicará buena parte de las plazas de estacionamiento, junto con talleres, almacenes y zonas de lavado. La planificación pretende dotar al complejo de unas instalaciones funcionales, seguras y adecuadas tanto para el trabajo diario como para el alojamiento de los efectivos.

Un cuartel preparado para al menos 150 guardias civiles. El Pleno del Ayuntamiento de Vícar dio luz verde por unanimidad, el pasado 21 de mayo, al acuerdo de financiación compartida para hacer realidad el nuevo acuartelamiento. La previsión municipal situaba su entrada en funcionamiento en 2029 y establecía una capacidad mínima de 150 agentes.

El convenio recogía entonces una inversión de diez millones de euros, de los cuales el Consistorio asumiría dos millones mediante aportaciones distribuidas a lo largo de cuatro años. A esta contribución se suman los terrenos municipales, cuya entrega quedó formalizada a través de un acuerdo firmado en 2024.

Desde el Ayuntamiento se ha defendido durante años la necesidad de disponer de una nueva sede para la Guardia Civil, una actuación considerada prioritaria tras un largo proceso de conversaciones con el Gobierno central. El objetivo es sustituir las actuales instalaciones por otras más espaciosas y modernas, que permitan mejorar los medios disponibles y aumentar la plantilla destinada al municipio.

El alcalde de Vícar, Antonio Bonilla, explicó durante las negociaciones que el proyecto también contemplaba habilitar un alojamiento para los agentes solteros e incorporar la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia de Almería (Usecic).

La reorganización de efectivos queda en suspenso. El impulso al futuro cuartel vicario coincide con la decisión de la Guardia Civil de paralizar los cambios previstos en el Puesto Principal de Roquetas de Mar. La reorganización contemplaba la desaparición de esta unidad como consecuencia de la futura implantación de una comisaría de Policía Nacional en el municipio.

El plan presentado el pasado verano incluía el traslado de una parte importante de la plantilla de Roquetas al nuevo recinto de Vícar. Entre los efectivos afectados figuraban también los integrantes del Equipo Territorial de Policía Judicial.

La modificación de la distribución territorial contemplaba igualmente que Enix y Felix, localidades que dependen actualmente del puesto de Roquetas-Aguadulce, pasaran a quedar bajo la demarcación de Vícar.

Sin embargo, el 16 de noviembre la Guardia Civil informó a sus agentes de que dejaba sin efecto las actuaciones encaminadas a cerrar el cuartel roquetero. La decisión llegó después de que la Audiencia Nacional anulara el apartado de la orden ministerial que respaldaba la creación de una comisaría de Policía Nacional en Roquetas de Mar.

La resolución judicial estimó parcialmente el recurso presentado por la Unión de Oficiales de la Guardia Civil al considerar que la implantación de la nueva comisaría no contaba con una justificación jurídica suficiente ni con los estudios previos necesarios para fundamentarla.

La retirada de efectivos estaba programada para comenzar el próximo 1 de diciembre y afectaba a 183 agentes. De ellos, 161 estaban destinados en el puesto de Roquetas, seis pertenecían a Policía Judicial y otros 16 formaban parte del núcleo de servicios responsable de la protección de la Subdelegación del Gobierno y del centro penitenciario de El Acebuche. Estos dos últimos grupos también tenían previsto pasar a depender directamente de Vícar.

Por otro lado, el Ayuntamiento de Roquetas de Mar ha decidido detener igualmente la cesión de 6.000 metros cuadrados destinados a las futuras instalaciones de la Policía Nacional y la Jefatura de la Policía Local. El Consistorio esperará a conocer cuáles son las decisiones definitivas del Gobierno central sobre la organización de la seguridad en el municipio antes de continuar con el procedimiento.