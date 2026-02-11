Vera abre el coworking más grande de la provincia de Almería

Inaugurado 'The Work Club' en Vera con el objetivo de captar inversión empresarial y talento

Más de 800 metros cuadrados destinados a uso profesional compartido, con 42 lugares de trabajo en abierto, 9 oficinas privadas, salas de reunión, auditorio, club café, patio exterior,...dan forma a este recinto.

Entre las primeras actividades, se puede citar el ciclo de cuatro conferencias motivacionales impartidas por figuras tan destacadas como Toni Nadal, Laureano Turienzo, Pau García-Milà y Elsa Punset.

La presentación ha tenido lugar en Casa Orozco, edificio que acoge estas instalaciones; nuevo espacio administrativo y empresarial de referencia para el emprendimiento, la innovación y el desarrollo económico en la provincia de Almería. Un acto que contó con la presencia de Laura Navarro Ros, manager del proyecto The Work Club, promovido por el Ayuntamiento de Vera para impulsar la actividad económica local y comarcal.