NEGOCIOS

Vera abre el coworking más grande de la provincia de Almería

'The Work Club' pretende impulsar la actividad económica, la colaboración empresarial y atraer talento para posicionar a la localidad costera como lugar de teletrabajo

Onda Cero Almería

Vera |

Inaugurado 'The Work Club' en Vera con el objetivo de captar inversión empresarial y talento

Más de 800 metros cuadrados destinados a uso profesional compartido, con 42 lugares de trabajo en abierto, 9 oficinas privadas, salas de reunión, auditorio, club café, patio exterior,...dan forma a este recinto.

Entre las primeras actividades, se puede citar el ciclo de cuatro conferencias motivacionales impartidas por figuras tan destacadas como Toni Nadal, Laureano Turienzo, Pau García-Milà y Elsa Punset.

La presentación ha tenido lugar en Casa Orozco, edificio que acoge estas instalaciones; nuevo espacio administrativo y empresarial de referencia para el emprendimiento, la innovación y el desarrollo económico en la provincia de Almería. Un acto que contó con la presencia de Laura Navarro Ros, manager del proyecto The Work Club, promovido por el Ayuntamiento de Vera para impulsar la actividad económica local y comarcal.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer