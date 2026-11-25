El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha abogado por intensificar la lucha integrada, tanto desde la investigación como en apoyo a los "sobrecostes" que sufren los agricultores, ante la plaga de Trips Parvispinus que afecta a las plantaciones de pimiento en invernadero de Almería en lugar de autorizar activos como el spirotetramat, cuyo uso quedó "prohibido". "No hay, en este contexto, atajos posibles", ha asegurado el ministro ante los medios tras su visita a una finca de pimientos de Dalías, frente a las peticiones formuladas por la Junta de Andalucía y organizaciones de productores como Coexphal para que se autorice de forma excepcional fitosanitarios para combatir la plaga.

Planas ha rechazado que spirotetramat sea la "solución universal" al problema del trips ya que "la propia casa que lo fabrica hace años" renunció a renovar su autorización para uso por sus posibles afecciones a la salud, de modo que "se encuentra prohibido en la Unión Europea desde el año 2024". "Si disminuimos la calidad o la imagen de calidad de nuestros productos, estamos caminando hacia atrás", ha dicho.

Así, ha mostrado su apuesta por "progresar" en materia de lucha integrada contra las plagas en lugar de "volver a productos" que pueden tener repercutir en los consumidores ante posibles afectaciones en el sistema endocrino. "No podemos dar un paso atrás", ha recalcado ante su interés en "profundizar" en el uso de la fauna auxiliar en la agricultura.

"Si hasta ahora no se ha tenido éxito, es porque estamos ante un problema real en el cual hay que buscar nuevas soluciones", ha añadido tras llamar también la atención sobre el manejo de los restos de cultivo, con el cumplimiento de protocolos para evitar una expansión de la plaga.

Con ello, ha abogado por desplegar todas las herramientas disponibles actualmente antes de avanzar hacia otras alternativas más allá de las respuestas inmediatas que le han reclamado los productores, que piden una solución en el marco de "cuatro o cinco meses". Al respecto, Planas ha tomado nota del sentido de "urgencia" que le han trasladado, aunque ha señalado que eso está en manos de los "científicos y de los técnicos". Preguntado por si existe algún otro producto eficaz susceptible de ser autorizado por su departamento, el ministro ha dicho que sí aunque ha recalcado que dicha cuestión "corresponde a los técnicos" de la Dirección General de Sanidad de la Producción Agroalimentaria del Ministerio en colaboración con las administraciones autonómicas de Andalucía, Región de Murcia y Comunidad Valenciana, también afectadas.

Por otra parte, Planas ha rechazado que la plaga de trips, que ha obligado ya a decenas de agricultores a arrancar sus cultivos de pimiento, pueda derivar en una situación de desabastecimiento de los mercados europeos