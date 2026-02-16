SienteLaPlaza + Music desvela en Madrid su ambicioso calendario de conciertos para 2026

SienteLaPlaza + Music ya ha puesto sobre la mesa su hoja de ruta para 2026. El proyecto musical, con fuerte implantación en Almería, presentó en Madrid las primeras claves de una temporada que llegará cargada de grandes nombres, nuevos espacios y una clara vocación de crecimiento a nivel nacional.

La cita tuvo lugar en la noche del 12 de febrero en un céntrico hotel de la capital, en un ambiente cercano que reunió a profesionales del sector, representantes institucionales y colaboradores habituales del ciclo.

Más recintos y una apuesta clara por la descentralización cultural

Uno de los anuncios más relevantes fue la ampliación de los espacios gestionados por SienteLaPlaza + Music de cara a 2026. El ciclo consolida su presencia en plazas de toros, manteniendo a Almería como uno de sus enclaves estratégicos, y refuerza su actividad en recintos históricos como Castellón y Alcalá de Henares.

Además, el proyecto da un salto cualitativo con la incorporación de grandes arenas cubiertas del norte del país, como el Bilbao Arena y el Navarra Arena de Pamplona, espacios preparados para albergar conciertos de gran formato y producciones técnicas de primer nivel.

Primer avance del cartel: grandes voces y estilos para todos los públicos

Durante el encuentro se confirmó también un primer adelanto del cartel artístico de 2026, con una programación diversa que combina grandes referentes del pop, el rock, el flamenco y la música urbana.

Entre los nombres anunciados figuran Mónica Naranjo, Raphael, Chayanne, Carlos Rivera y Sergio Dalma, junto a propuestas más cercanas al pop-rock y lo urbano como Antonio Orozco, Loquillo o Lola Índigo.

El flamenco y la fusión también tendrán un papel destacado con artistas como Miguel Poveda y Galván Real.

Próximos anuncios y fechas por confirmar

La presentación sirvió además como punto de encuentro entre promotores, agencias y gestores de recintos, sentando las bases de la coordinación de fechas que se irán desvelando en los próximos meses.

Desde la organización destacan que la incorporación de nuevos espacios permitirá acercar grandes giras a ciudades fuera de los circuitos habituales, mejorando la experiencia tanto del público como de los equipos técnicos.

Con este primer avance, SienteLaPlaza + Music activa ya la maquinaria de una temporada 2026 que aspira a consolidar a Almería y al resto de plazas implicadas como paradas clave del panorama musical nacional.