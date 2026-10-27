'Sabores Almería' conquista el mercado danés con sus productos gourmet en Copenhague

La marca gourmet de la Diputación de Almería, ‘Sabores Almería’, ha llevado sus productos hasta Copenhague para abrir nuevas oportunidades de negocio en el mercado danés. La participación se ha desarrollado en el encuentro internacional Taste Spain, una iniciativa impulsada junto a ICEX y la Cámara de Comercio de Almería dentro de las acciones de promoción de la gastronomía española en el extranjero.

Las empresas almerienses Lorusso, Bodega Palomillo y Bodega Sierra Almagrera han participado en esta jornada, en la que han podido presentar sus productos y ofrecer degustaciones a 150 compradores. El objetivo es dar a conocer la calidad de la oferta provincial y facilitar su entrada en nuevos mercados internacionales.

Esta misión comercial está dirigida a empresas con capacidad exportadora que todavía no cuentan con distribuidores en el país de destino. De esta forma, las firmas participantes pueden establecer contactos directos con importadores, comercios especializados, profesionales de la hostelería y la restauración, así como expertos gastronómicos que puedan contribuir a introducir sus productos en Dinamarca.

El diputado de Presidencia y Promoción de la Provincia, Carlos Sánchez, ha destacado la utilidad de este formato, que permite concentrar en una sola jornada reuniones con potenciales compradores. Además, ha señalado el atractivo del mercado danés para los productos de alta gama, especialmente aquellos que destacan por su calidad y presentación.

La participación almeriense ha contado con el respaldo económico de ambas instituciones colaboradoras. La Cámara de Comercio ha cubierto los gastos de transporte y alojamiento de las empresas, mientras que la Diputación Provincial ha financiado su presencia en el encuentro.

La jornada ha combinado espacios de exposición y reuniones comerciales con seminarios especializados y catas. Entre las actividades destacadas ha figurado una degustación profesional de vinos en la que ha participado Bodega Sierra Almagrera, seleccionada por la organización para mostrar sus referencias ante especialistas y compradores daneses.

Estas acciones forman parte de la estrategia de ICEX para impulsar la internacionalización de los productos españoles mediante encuentros comerciales en ciudades de distintos continentes. Con esta iniciativa, ‘Sabores Almería’ busca ampliar la presencia de las empresas de la provincia fuera de España y generar nuevas oportunidades de negocio.