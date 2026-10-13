'I Roquecomic', turismo de tebeos en Roquetas de mar

Roquetas de mar enriquece su caja de bombones turísticos con el 'Roquecomic'

Del 9 al 13 de noviembre, el Edificio Polivalente del puerto roquetero será el templo de las viñetas y las historietas

Promovida por el colectivo DTebeos, llega la primera edición de una cita con el que llaman 'noveno arte', el cómic.

Un mundo apasionante de historietas con mucho pasado, gran presente y un futuro absolutamente esperanzador para la ilustración.

Desde lo más entretenido a lo más didáctico, la feria se abre a todos los públicos. Ejemplares en papel y virtuales.

De la memoria al asombro.

Habrá exposiciones de autores, charlas-coloquio sobre novedades editoriales, proyecciones de vídeos, presentaciónes y firmas, novela gráfico, talleres juveniles, cuentacuentos infantiles, stands de comics y manga, mercadillo, visitas guiadas, homenaje a los estudios Hanna Barbera, el 70 aniversario de El Capitán Trueno, revista 'Mundo de Papel',...

También se ha organizado un concurso de dibujo infantil y juvenil abierto a los centros educativos en busca de futuras estrellas, con el nombre 'Roquetas es comic'.

Roquecomic y su mascota 'Roqueto' ponen a Roquetas de mar en el mapa de los viajeros de tebeos.

Además, Fiesta de la Castaña en Paterna del Río; Campeonato Provincial de Palomas Buchonas en Huércal Vera; Feria Cofrade del Almanzora en Albox;...

De lunes a viernes a las 12.50 h con Pepe Ballesteros pecamos de Turismo