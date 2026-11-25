El cortejo contará con 15 carrozas, espectáculos y el reparto de al menos 13.000 kilos de caramelos. La ciudad de Almería estrenará el próximo 5 de enero un itinerario renovado para la tradicional Cabalgata de Reyes. Melchor, Gaspar y Baltasar volverán a recorrer el corazón de la capital con sus carrozas, aunque el trayecto finalizará en la Rambla Federico García Lorca y dejará fuera el Paseo de Almería, tras su transformación en espacio peatonal.

De acuerdo con el programa navideño diseñado por el Ayuntamiento, el cortejo comenzará a las 19.00 horas en la Puerta de Purchena y estará formado por un máximo de 15 carrozas, que se organizarán previamente en la avenida Pablo Iglesias antes de iniciar el recorrido.

Desde el punto de partida, la comitiva avanzará por Obispo Orberá hasta alcanzar la Rambla Federico García Lorca. Allí continuará en dirección descendente hasta la calle Belén, donde cambiará de sentido para incorporarse a Canónigo Molina Alonso.

A continuación, los participantes atravesarán Artés de Arcos y subirán por la calle Altamira. Al llegar al final de esta vía, girarán hacia Doctor Carracido para regresar a la Rambla Federico García Lorca, donde el Anfiteatro servirá de escenario para cerrar el desfile.

Antes de que arranque la Cabalgata, los Reyes Magos y su séquito visitarán la Catedral de Almería a las 17.45 horas. Desde allí se trasladarán hasta la Plaza de la Constitución por las calles Lope de Vega, Jovellanos y Marín. Una vez en el Ayuntamiento, Sus Majestades saludarán al público congregado desde el balcón principal de la Casa Consistorial.

La comitiva incluirá, además de los vehículos de Melchor, Gaspar y Baltasar, otras ocho carrozas con motivos navideños y propuestas dirigidas al público infantil y juvenil. A ellas se sumarán tres montajes dedicados al cartero real, el carbón y la fábrica de caramelos, desde la que está previsto distribuir un mínimo de 13.000 kilos de golosinas de seis variedades.

La celebración también contará con agrupaciones de teatro callejero, actuaciones itinerantes, formaciones musicales, bandas, pasacalles y diferentes exhibiciones protagonizadas por acróbatas y bailarines.

La última ocasión en la que la Cabalgata recorrió el Paseo de Almería fue en 2024, antes de que comenzaran los trabajos de remodelación y peatonalización de esta vía. Pese a quedar al margen del itinerario de los Reyes, este espacio tendrá protagonismo en la programación navideña con cuatro pases diarios de espectáculos de luz y música, entre las 18.00 y las 21.00 horas, además de la propuesta 'Navidad sostenible', que permanecerá activa desde el 28 de noviembre hasta el 4 de enero.