Las consecuencias de la expansión del Thrips parvispinus comienzan a reflejarse en el comercio exterior del sector hortícola español. La plaga, que ha causado importantes daños en miles de hectáreas de cultivo de pimiento en Almería, está detrás de un descenso significativo de las exportaciones españolas a la Unión Europea, una situación que está favoreciendo el avance de Marruecos en este mercado.

El insecto, originario de Oriente Medio y cuya llegada se relaciona con la importación de flores ornamentales, lleva tres campañas causando graves perjuicios en las explotaciones de pimiento del Poniente almeriense. Las pérdidas de la campaña anterior ya tuvieron un impacto considerable y las previsiones para la próxima apuntan a un escenario todavía más complicado, ante la falta de herramientas eficaces para controlar la plaga.

Los datos comerciales reflejan ya una pérdida de capacidad exportadora de España. Según el análisis del catedrático de la Universidad de Almería Juan Carlos Pérez Mesa, las ventas de pimiento español a los países de la Unión Europea descendieron un 4%, hasta situarse en 646.907 toneladas. En paralelo, Marruecos aprovechó la menor presencia de producto español para incrementar sus exportaciones comunitarias un 6,6%, alcanzando las 194.173 toneladas.

La reducción de la oferta española también tuvo un efecto positivo sobre los precios. La menor disponibilidad de pimiento en las cooperativas contribuyó a elevar el valor de las ventas, que alcanzaron los 1.529,8 millones de euros, un 6,5% más que en el periodo anterior. El precio medio creció alrededor de un 11%, hasta los 2,36 euros por kilo.

Marruecos también consiguió vender su producto a precios más elevados. El pimiento marroquí registró un encarecimiento del 7,4%, hasta los 1,45 euros por kilo, lo que impulsó el valor de sus exportaciones a la Unión Europea un 14,5%, hasta los 281,3 millones de euros.

Aunque los resultados todavía no reflejan una situación alarmante, sí constituyen una señal de alerta sobre la capacidad del Thrips parvispinus para alterar el equilibrio comercial de las hortalizas españolas. El sector agrícola almeriense reclama desde hace tiempo la autorización temporal de alguna materia activa que permita frenar la expansión de la plaga. Sin embargo, la Unión Europea no ha dado respuesta favorable a esta demanda, una circunstancia que, según el sector, beneficia a los países competidores.

La Junta de Andalucía ha solicitado al Ministerio de Agricultura que autorice de forma excepcional el uso de Spinetoram y Spirotetramat, una petición que ha sido rechazada. Por otra parte, la Mesa de Sanidad Vegetal de Andalucía y la Mesa Técnica de Expertos han reclamado que se refuercen las medidas de lucha biológica y que se aplique un protocolo de control estricto para contener la plaga