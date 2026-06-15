Más de 400 profesionales analizan en Motril los retos que marcarán el futuro de la agricultura

Más de 400 profesionales vinculados al sector agroalimentario participaron el pasado 11 de junio en Motril en una jornada de análisis y debate centrada en los principales desafíos que afronta la agricultura. Agricultores, técnicos, empresarios y representantes institucionales se dieron cita en Horizonte AGRO, un foro impulsado por Semilleros Saliplant con el objetivo de reflexionar sobre la evolución del sector y sus perspectivas de futuro.

El encuentro se celebró en el Hotel Impressive Playa Granada Golf y supuso la recuperación de las jornadas profesionales que la empresa organizaba periódicamente y que no se celebraban desde hacía siete años. La iniciativa se enmarca además en la conmemoración del 40 aniversario de Semilleros Saliplant, compañía especializada en la producción de planta hortícola.

Bajo el lema “Evolución, innovación y futuro agrícola”, la jornada reunió a distintos actores de la cadena agroalimentaria para abordar algunos de los cambios más significativos que ha experimentado la agricultura en las últimas décadas. El foro sirvió como espacio para intercambiar experiencias y analizar los factores que condicionarán la competitividad del sector en los próximos años.

La apertura del evento corrió a cargo de la directora general de Grupo Saliplant, Andrea Salguero, y del fundador de la empresa, Jorge Salguero. Ambos destacaron la importancia de promover espacios de encuentro que favorezcan la colaboración y el intercambio de conocimientos en un contexto marcado por la transformación tecnológica y los nuevos retos productivos.

Durante la jornada se trataron cuestiones como la evolución de los mercados agrícolas, los avances en mejora genética, la incorporación de herramientas digitales a las explotaciones, la gestión eficiente de recursos y los criterios de sostenibilidad. También se abordó la necesidad de adaptar el sector a un entorno económico y medioambiental cada vez más complejo.

Uno de los temas que despertó mayor interés fue el relevo generacional. La mesa redonda de clausura estuvo centrada en la incorporación de jóvenes profesionales al sector y en las medidas necesarias para garantizar la continuidad de la actividad agrícola. Los participantes coincidieron en la importancia de facilitar el acceso de nuevas generaciones, fomentar la formación y reforzar la transferencia de conocimiento.

Asimismo, se puso de manifiesto la necesidad de fortalecer la cooperación entre agricultores, empresas, centros de investigación e instituciones públicas para afrontar desafíos comunes como la escasez de recursos, la innovación tecnológica o la adaptación al cambio climático.

La elevada asistencia registrada durante la jornada evidenció el interés del sector por contar con espacios de reflexión compartida. Más allá de la celebración de un aniversario empresarial, Horizonte AGRO se planteó como un foro para debatir sobre el modelo agrícola del futuro y sobre las estrategias necesarias para garantizar la sostenibilidad y competitividad de una actividad clave para la economía y el territorio.