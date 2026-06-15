Agreden a un árbitro en un torneo de fútbol base en Roquetas de Mar

Un árbitro ha denunciado una agresión ocurrida durante un torneo de fútbol 7 celebrado el pasado sábado en el campo de Las Salinas, en Roquetas de Mar, durante un encuentro de categoría alevín que enfrentaba al Atlético Marbellí y a La Cañada Atlético, con niños de alrededor de 11 años sobre el terreno de juego. Los hechos se produjeron en un partido de categoría alevín, una circunstancia que ha generado especial preocupación al tratarse de una competición protagonizada por menores de edad.

Según la denuncia presentada ante la Guardia Civil, los hechos se produjeron durante el transcurso del partido cuando un miembro del cuerpo técnico de La Cañada Atlético comenzó a protestar de forma reiterada las decisiones arbitrales. Según ha podido saber Onda Cero Almería, el colegiado decidió expulsarlo, momento en el que se originó el incidente. De este modo y siempre según el relato recogido en la denuncia, cuando el árbitro se dirigía a comunicarle los motivos de la expulsión, el integrante del cuerpo técnico se acercó y le propinó un puñetazo en el rostro. El colegiado también hace constar en su denuncia que el presunto agresor desprendía un fuerte olor etílico en el momento de los hechos.

Tras la agresión, el árbitro suspendió de inmediato el encuentro y se retiró del terreno de juego. Posteriormente, informó a la organización de lo ocurrido y solicitó los datos necesarios para formalizar la

correspondiente denuncia y después, acudió posteriormente a un centro sanitario para ser atendido y presentó una denuncia por un presunto delito de lesiones.

Según algunas fuentes cercanas, familiares del Atlético Marbellí presentes en la grada alertaron a la Guardia Civil, que se desplazó hasta las instalaciones deportivas e identificó, finalmente, al presunto agresor.