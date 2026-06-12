Las praderas de posidonia de Cabo de Gata, en el centro de una nueva iniciativa para proteger el Mediterráneo

Una jornada de seguimiento en el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar pone el foco en la conservación de este hábitat submarino esencial para la biodiversidad y la protección de la costa frente al cambio climático.

Las praderas de Posidonia oceánica del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar (Almería), uno de los ecosistemas más valiosos del Mediterráneo, han protagonizado una nueva jornada de seguimiento y divulgación destinada a reforzar su conservación frente a amenazas como el cambio climático, la presión turística y el fondeo de embarcaciones.

La actividad, desarrollada en colaboración con el equipo gestor del espacio protegido, especialistas en conservación marina y la iniciativa internacional Cherish the Nature, impulsada por el grupo Chery Auto, contó con la participación de OMODA & JAECOO como entidad colaboradora en el proyecto. El objetivo fue mostrar sobre el terreno cómo se monitoriza el estado de estas praderas submarinas, consideradas esenciales para la biodiversidad marina y la protección de las costas mediterráneas.

Durante la jornada se realizaron demostraciones de los protocolos de seguimiento científico de la posidonia y sesiones informativas sobre los desafíos que afronta este hábitat. Los expertos destacan que estas plantas marinas desempeñan un papel clave como refugio y zona de cría para numerosas especies, además de actuar como barrera natural frente a la erosión costera.

La conservación de la posidonia se ha convertido en una prioridad en el Mediterráneo debido a su capacidad para almacenar grandes cantidades de carbono durante largos periodos, una función que contribuye a mitigar los efectos del cambio climático. Sin embargo, su deterioro continúa avanzando por la presión humana sobre el litoral, la contaminación y el aumento de la temperatura del mar.

El proyecto en Cabo de Gata contempla medidas como la elaboración de una línea base para evaluar la evolución de las praderas, la instalación de sistemas de fondeo ecológico y acciones de sensibilización dirigidas a la ciudadanía.

Los impulsores de la iniciativa prevén dar continuidad a estas actuaciones en los próximos meses, con nuevas actividades de voluntariado ambiental centradas en la conservación del litoral de este espacio protegido.