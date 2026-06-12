El Ayuntamiento da luz verde a la nueva tramitación de la Ciudad Deportiva de la UD Almería

El proyecto de la futura Ciudad Deportiva de la UD Almería ha dado un nuevo paso adelante tras la aprobación, por parte del Pleno municipal, de una nueva tramitación urbanística que permitirá ejecutar la actuación en dos fases diferenciadas. La propuesta salió adelante con los votos favorables de PP y Vox, mientras que PSOE y Podemos-IU-Los Verdes por Almería optaron por la abstención.

La decisión incluye la aceptación del desistimiento del proyecto de actuación aprobado inicialmente en febrero de 2025. Según se explicó durante la sesión plenaria, esta medida no supone una renuncia a la iniciativa, sino una reformulación impulsada por la promotora Rozam Real Estate para agilizar su desarrollo y adaptarlo a los requisitos ambientales.

La primera fase contempla la construcción de la Ciudad Deportiva, junto al desvío de la carretera AL-3113. El complejo albergará instalaciones destinadas tanto al primer equipo como a la cantera rojiblanca, incluyendo una residencia para jugadores y técnicos, una academia de formación, edificios de servicios y ocho campos de fútbol de césped natural y artificial. La superficie construida superará los 10.400 metros cuadrados y el diseño incorporará criterios de sostenibilidad mediante el uso de vegetación autóctona. El calendario previsto fija un plazo de ejecución de 48 meses para esta primera etapa, que se desarrollará de forma progresiva hasta completar todas las infraestructuras deportivas previstas.

La segunda fase estará centrada en la construcción de un futuro estadio, para lo que será necesario ejecutar previamente una nueva avenida y un puente sobre la Rambla del Puente de la Quebrada. Cabe destacar que este nuevo recinto no será el estadio principal del primer equipo puesto que ese seguirá siendo el de la Vega de Acá, aunque sí servirá para disputar encuentros de pretemporada u otros torneos o competiciones externas, además de ser el hogar del equipo filial. Dicho recinto ocupará una parcela de más de 24.000 metros cuadrados y dispondrá de graderíos, vestuarios, zona de prensa, espacios VIP y aparcamientos.

El plazo previsto para la ejecución de esta segunda fase es de 14 meses, una vez se hayan completado las infraestructuras viarias previas. La ejecución de la primera fase irá en paralelo al avance del trámite ambiental de la segunda fase al ser más complejo. La inversión conjunta superará los 12 millones de euros.

Con esta nueva planificación, la UD Almería avanza en uno de los proyectos deportivos más ambiciosos de la ciudad, que combinará la creación de modernas instalaciones para el club con nuevas infraestructuras destinadas a mejorar la accesibilidad y la integración del complejo en su entorno.