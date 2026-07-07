King África y Mojinos Escozíos, este verano en Zurgena

La Diputación de Almería y el Ayuntamiento de Zurgena han presentado la tercera edición del Rail Festival Zurgena 2026, que volverá a llenar de música el municipio este verano con conciertos gratuitos. El festival se celebrará el 19 de julio, el 27 de agosto y el 30 de agosto en el Recinto La Estación de La Alfoquía y en la Plaza del Olmo.

La vicepresidenta y diputada de Cultura, Cine e Identidad Almeriense, Almudena Morales, ha destacado que el festival aspira a consolidarse como una de las grandes citas musicales del verano en la provincia, mientras que el alcalde, Domingo Trabalón, ha subrayado el apoyo de la Diputación y la apuesta por acercar la música a un municipio pequeño. Morales también ha puesto en valor que el certamen crezca en calidad y presencia, incorporando nuevos espacios con identidad propia como la Plaza del Olmo.

La programación comenzará el domingo 19 de julio con Los Mojinos Escozíos en La Estación de La Alfoquía. El jueves 27 de agosto actuará Bordón 4 en la Plaza del Olmo, y el domingo 30 de agosto cerrará el cartel King África, también en ese mismo enclave.

La principal novedad de esta edición es que todos los conciertos serán gratuitos, con el objetivo de facilitar la asistencia de vecinos de Zurgena, de la comarca del Almanzora y del Levante almeriense. El festival cuenta con la colaboración de la Diputación de Almería y Costa de Almería.