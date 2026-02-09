‘Iván & Hadoum’, primer largometraje español confirmado para la Berlinale 2026

La ópera prima del cineasta almeriense Ian de la Rosa, Iván & Hadoum, ha logrado un hito al convertirse en el primer largometraje español anunciado para el Festival Internacional de Cine de Berlín de 2026. La película formará parte de la sección Panorama de la 76ª edición de la Berlinale, un espacio dedicado a nuevas miradas autorales y donde el pasado año también se presentó la debutante Sorda. El certamen acogerá así el estreno mundial de esta historia rodada íntegramente en la provincia de Almería.

El filme propone un relato de amor actual que se mueve entre playas, zonas desérticas e invernaderos, con el característico “mar de plástico” almeriense como paisaje protagonista. Con Silver Chicón y Herminia Loh al frente del reparto, la película se adentra en temas como la identidad personal, la herencia familiar y el proceso de apropiación del propio cuerpo a través de la relación afectiva entre sus dos personajes principales.

Ian de la Rosa, que ha trabajado como guionista en la serie Veneno y ha destacado previamente en el formato corto con títulos como Farrucas —nominado al Goya y ganador del Gaudí— y Víctor XX, premiado en Cannes, ha celebrado la noticia mediante un comunicado. En él, el director ha expresado su emoción por presentar su primer largometrajeen un festival con el que siente una conexión especial, agradeciendo el esfuerzo del equipo y subrayando el orgullo de mostrar al mundo los paisajes de su tierra natal. De la Rosa ha recalcado además que su intención ha sido retratar Almería con autenticidad: “en esta película, Almería es Almería”.

El rodaje concluyó el pasado verano y se desarrolló en distintos puntos de la provincia, como El Ejido, Tabernas, Níjar —especialmente en la zona de Barranquete— y la Casa del Cine, en la capital. La Almería Film Office se encargó de gestionar los permisos necesarios para la grabación. Además, el 9 de junio se filmaron escenas desde un vehículo en la carretera AL-12, a la altura de la rotonda próxima al Estadio de los Juegos del Mediterráneo.

La producción cuenta con el respaldo de numerosas entidades e instituciones, entre ellas RTVE, Canal Sur, Movistar Plus+, el ICAA, la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de Almería, Europa Creativa Media, Eurimages y ARTE/ZDF. El proyecto reúne productores tanto españoles como internacionales y su distribución en salas españolas estará a cargo de Avalon.

Desde el Ayuntamiento, el concejal de Promoción de la Ciudad, Joaquín Pérez de la Blanca, ha destacado la importancia de que cada vez más producciones elijan Almería como escenario, valorando especialmente el uso de espacios emblemáticos como la Casa del Cine, un enclave patrimonial estrechamente vinculado a la historia cinematográfica de la ciudad.