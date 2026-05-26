Un informe forense alertó de problemas mentales del joven acusado del doble crimen de El Ejido antes del tiroteo

El joven de 25 años acusado de asesinar presuntamente a su madre y a la pareja de esta en la barriada de El Canalillo, en El Ejido, ya había sido objeto de atención judicial meses antes por un episodio violento en el que un informe forense alertó de posibles trastornos mentales. Aquel procedimiento, relacionado con unas amenazas ocurridas en una gasolinera, terminó archivado a finales de 2024 después de que la magistrada considerara que el investigado actuó con sus facultades mentales anuladas.

La resolución judicial, basada en el dictamen pericial, concluía que el acusado no podía ser considerado penalmente responsable debido a su estado psíquico en el momento de los hechos. Además, la jueza señalaba que no existía encaje legal para imponer entonces una medida de internamiento psiquiátrico o de desintoxicación, por lo que no quedó otra opción que dejarlo en libertad.

El informe elaborado por los especialistas ya recomendaba entonces profundizar en el diagnóstico de una posible enfermedad mental y realizar un seguimiento clínico del joven. También incidía en la necesidad de controlar el consumo de sustancias tóxicas, especialmente cannabis, cuya presencia aparecía de forma reiterada en distintos ingresos hospitalarios.

Según los datos recabados por el Instituto de Medicina Legal, el ahora detenido habría sido ingresado de manera urgente e involuntaria en varias ocasiones durante 2024 tras sufrir brotes psicóticos relacionados con un elevado consumo de drogas. Los forenses también reflejaron antecedentes de conductas agresivas y episodios alucinatorios que habían requerido atención psiquiátrica.

Actualmente, el investigado permanece en prisión provisional sin fianza acusado de matar presuntamente a su madre y a su padrastro, además de herir gravemente a su bebé de siete meses y atacar a otras personas de su entorno. La investigación también lo vincula con un intento de asesinato machista contra su pareja apenas dos días antes del tiroteo.