Almería recibirá información desde los móviles, en tiempo real, para poder actuar ante emergencias

La Policía Local de Almería contará con un sistema que permitirá a los agentes ver en directo qué ocurre en una situación de riesgo a partir de las imágenes enviadas desde el móvil de la persona que haya dado el aviso, además de conocer su ubicación en tiempo real. De este modo, la Policía Local enviará un SMS con un enlace al dispositivo de la persona que haya dado el aviso. Así y una vez aceptado el acceso, podrá ver la imagen captada por el teléfono, se conocerá la localización del alertante y facilitar que las patrullas más cercanas acudan con rapidez.

La herramienta, que funcionará como proyecto piloto durante un año, podrá integrar imágenes de cámaras y drones en operativas policiales y de emergencias. En este sentido, la portavoz del equipo de gobierno, concejala del Área de Obras Públicas, Mantenimiento, Accesibilidad y Economía Azul del Ayuntamiento de Almería, Sacramento Sánchez, ha explicado que se trata de "uno de los acuerdos más novedosos e importantes" y que la adjudicación del contrato será para la empresa Nuuk Technologies S.L. por 17.121,50 euros. Entiende además que esta iniciativa forma parte de la estrategia de modernización y digitalización de los servicios municipales de seguridad y emergencias y destaca que el sistema permitirá "mejorar la coordinación de efectivos, optimizar los tiempos de respuesta y reforzar la capacidad de actuación ante incidencias o grandes eventos".

Por su parte, la concejala delegada de Tráfico, Seguridad Ciudadana y Emergencias del Ayuntamiento de Almería, María del Mar García Lorca, ha resaltado que esta opción podrá utilizarse ante situaciones graves como casos de violencia de género, robos, peleas, incidencias en grandes eventos o personas desorientadas. Ha defendido además que el objetivo final pasará por ofrecer una respuesta ágil y reforzar la seguridad en la ciudad.