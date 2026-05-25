Rubi se tambalea

El futuro de Joan Francesc Ferrer 'Rubi' como técnico de la UD Almería ya no está tan claro... al menos para la afición. La derrota en Gijón, junto a la encajada frente a Las Palmas y sumada al punto logrado en Burgos, ha hecho que el equipo haya perdido la batalla del ascenso directo, la dinámica positiva de las ocho jornadas previas, y la confianza de la afición que ya es más critica con el entrenador catalán.

La actitud y el rendimiento del equipo en momentos claves ha estado por debajo del mínimo exigible durante toda la temporada, pero más grave ha sido la falta de personalidad mostrada cuando más falta hacía. La afición reclama un relevo aunque la precipitación es algo que quieren evitar en la planta noble de la entidad. Según hemos podido saber, y superadas las horas de calentón, desde la cúpula directiva apelan a la unidad, la tranquilidad y la confianza en una plantilla potencialmente capaz de lograr el objetivo del ascenso.

La imagen ofrecida por el equipo en El Molinón, que ha conducido al 3-1 final, ha hecho mucho daño en la línea de flotación más importante que era la fe en el grupo. Un relevo a falta de una jornada para asegurar el tercer puesto en el playoff tiene el factor del cambio como único elemento defendible para variar el rumbo pero, a la vez, conllevo muchos riesgos. Poco tiempo para aplicar nuevos métodos o sistemas, cambios estructurales que pueden generar dudas, fractura en el grupo en un momento critico, y liberar de responsabilidad al 'entrante', son algunos de los 'contras' que la propiedad ha valorado durante el viaje de vuelta de Asturias.

La posición oficial se resume en dos palabras "confianza y unidad", y con esa premisa han querido bajar las pulsaciones aún conscientes de que la clasificación es un regalo de Zaragoza y Racing, del mismo modo que la celebración del Deportivo se la ha puesto en bandeja el Almería al no sumar de tres en las dos últimas semanas.

Fuentes del club entienden plenamente el malestar de los seguidores, pero solicitan generar el ambiente más favorable posible para defender el tercer puesto ante el Valladolid, y llegar a la definitiva promoción con la mayor energía.

La UD Almería llega a la jornada 42 con un punto de ventaja sobre el Málaga y la UD Las Palmas, y dos sobre Castellón y Burgos. Para no tener que depender de otros resultados, los rojiblancos necesitan la victoria para asegurarse el factor cancha en el partido de vuelta de cada ronda, así como la clasificación por mejor posición en caso de eliminatoria empatada al final de la prorroga. Pero también hay un escenario menos favorable que podría dejar fuera de la promoción a los 'indálicos', si el Almería pierde o empata y todos los rivales directos ganan sus partidos. En un triple empate a 72 puntos con Castellón y Burgos, el Almería no clasificaría para playoffs.