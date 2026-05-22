TURISMO Y FIESTAS

En Vera celebran cinco días de Patronales y doce meses por el Centenario de la Coronación Canónica de la Virgen de las Angustias

6 de junio 'Desfile de Moros y Cristianos' en conmemoración de las capitulaciones. Del 10 de junio de 2026 al 10 de junio de 2027 celebraciones por la coronación religiosa.

Onda Cero Almería

Vera |

Vera ha hecho un reclamo turístico más de su historia y su apego a la religiosidad popular.

Los Moros y Cristianos no es solamente un desfile, son también jornadas culturales, ajedrez viviente, campamentos gastronómicos, concursos infantiles.

Las Fiestas Patronales de junio engalanan las calles, cultivan la diversión y agrandan el sentimiento de pertenencia al pueblo.

El Centenario de la Coronación Canónica de la Virgen de la Angustias, sitúa a los veratenses de nacimiento o por elección ante un año entero de espíritu mariano.

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