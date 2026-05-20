Los investigadores apuntan a un posible caso de violencia de género y vicaria en 'El Canalillo'

El subdelegado de Gobierno en Almería, José María Martín, ha señalado este miércoles que la investigación sobre el hombre de 25 años detenido como presunto autor de los disparos que acabaron con la vida de su madre y la pareja sentimental de esta y que dejaron heridos de gravedad a su hijo de siete meses en la barriada del El Canalillo de El Ejido (Almería), además de otros tres heridos --entre ellos una menor--, apunta a un "posible delito de violencia de género". Así lo ha trasladado Martín a preguntas de los medios ante los que ha asegurado que "no existía denuncia previa por parte de la pareja" del detenido, toda vez que tampoco "estaba en Viogen", el Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género, si bien los investigadores manejan una serie de indicios con base en declaraciones de testigos que ahondarían en este sentido aunque, en un primer momento, se atribuyeran los hechos a un episodio de "violencia doméstica".

El representante del Gobierno ha apuntado que el sospechoso pasará a disposición judicial mientras se terminan de instruir las diligencias ya que la investigación "continúa". Sobre este extremo, el subdelegado ha evitado pronunciarse sobre si el detenido padecía un "trastorno mental", según confirmó la Guardia Civil. Con ello, ha instado a aguardar al resultado de la investigación para depurar las posibles responsabilidades del detenido así como la situación en la que se produjeron los tiros en este diseminado de apenas 130 vecinos muy próximo a Balanegra donde se montó un dispositivo por parte de Guardia Civil y Policía Local de El Ejido que acabó con el arresto del sospechoso sobre las 4,00 horas de este martes.

Por otro lado, tras el minuto de silencio celebrado hoy en El Ejido, en una jornada declarada de luto oficial, el alcalde ejidense, Francisco Góngora (PP), ha defendido la necesidad de "arrojar luz" sobre los hechos previos al suceso y conocer si existían amenazas, malos tratos o algún aviso anterior sobre el riesgo que podía representar el detenido. "Tenemos que ser muy claros y tenemos que llegar hasta el fondo", ha manifestado Góngora, quien ha planteado que se determine qué conocimiento podían tener la Guardia Civil o la Subdelegación del Gobierno sobre la situación previa.

Así, Góngora ha afirmado que estos focos están vinculados a "clanes" que, según ha trasladado, manejan "muchos recursos económicos", poseen armas y protagonizan enfrentamientos y rivalidades. En este punto, ha recalcado que no quiere "estigmatizar ningún caso", si bien ha sostenido que se conocen los puntos donde se desarrollan estas actividades delictivas.

La investigación continúa a cargo de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Almería. En la búsqueda del sospechoso participaron unidades territoriales, de seguridad ciudadana, GAR y de investigación de la Guardia Civil, además de la Policía Local de El Ejido.