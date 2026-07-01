El humor y el circo de Máximo Óptimo abre el 'A pie de calle' 2026 en Roquetas

Avalado por más de 20 años de actuaciones en España y otros países con varios premios en su haber, Máximo Óptimo abre el 'A Pie de Calle' 2026 de Roquetas.
Bufón, malabarista y maestro de la improvisación, Máximo Óptimo convierte la calle en un escenario de carcajadas y asombro.
Un humor ácido e inteligente, malabares de riesgo que ponen los pelos de punta y situaciones tan extravagantes como irresistibles.
Un espectáculo que provoca risa, emoción y complicidad en todas las edades.
Todos citadas a las 21,30 horas de este miércoles 1 de julio en el Anfiteatro del Faro de Roquetas de mar. Entrada gratuita.
Más información: https://maximooptimo.com/