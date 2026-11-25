Huércal-Overa comienza a calentar motores para la Navidad con dos citas que combinan gastronomía, comercio y tradición. La primera será el mercado navideño Degustho, que abrirá sus puertas este viernes 27 y sábado 28 de noviembre en las plazas de la Constitución y Cura Valera, con propuestas para todos los públicos.

La programación incluirá música en directo, talleres infantiles y familiares, exhibiciones, un desfile de moda, degustaciones gastronómicas y una cata de vinos. Uno de los momentos centrales llegará el viernes a las ocho de la tarde, con el encendido del alumbrado navideño, seguido del espectáculo musical 'Huércal-Overa Brilla'. Además, los visitantes podrán participar en un pasaporte gastronómico y comercial: quienes consigan cinco sellos de los establecimientos participantes entrarán en el sorteo de una cesta de Navidad.

La segunda convocatoria será el tradicional Día de la Empanada, previsto para el sábado 12 de diciembre, de 11:00 a 20:00 horas. Una celebración que, después de cerca de dos décadas, mantiene viva la receta de la empanada de almendra huercalense, uno de los dulces navideños más característicos del municipio.

La jornada conservará también su carácter solidario, ya que toda la recaudación se destinará a la Asociación del Alzheimer y a las Hermanitas de los Ancianos Desamparados.