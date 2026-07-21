El Festival de Vélez Blanco reúne a 89 alumnos en su programa formativo de música e historia

El Festival de Música Renacentista y Barroca de Vélez Blanco no solo destaca por su compromiso con la formación, sino que en esta vigésimo quinta edición, un total de 89 alumnos participan en la academia de música barroca y en el seminario internacional de Historia, dos iniciativas integradas en los cursos de verano de la Universidad de Almería y la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA).

La academia reúne a 69 jóvenes de música y 20 de historia, que, durante cinco jornadas intensivas, prepararán la representación de la ópera 'Dido y Eneas', de Harry Purcell. El trabajo culminará con una actuación abierta al público, fruto de un proceso de aprendizaje que combina la práctica instrumental con la interpretación escénica.

El festival desarrolla un seminario de Historia que completa la oferta académica y refuerza el carácter divulgativo, que desde hace 25 años une patrimonio, investigación y música antigua. Esto ha permitido que algunos participantes de ediciones anteriores hayan desarrollado posteriormente destacadas trayectorias profesionales tanto en el ámbito universitario como en el musical.

La dirección del festival subraya que la cultura adquiere un mayor valor cuando se comparte y se transmite una filosofía que inspira estos cursos desde sus inicios. De este modo, el certamen continúa apostando por la formación de nuevas generaciones de intérpretes e investigadores, consolidando a Vélez Blanco como un referente nacional en la difusión de la música renacentista y barroca.