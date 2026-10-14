'Festicómic El Ejido 2026' para viñetantos

Festicómic 2026 llenará el Auditorio de El Ejido de cómic, cosplay y videojuegos el fin de semana del 7 y 8 de noviembre

El evento, con entrada gratuita, cuenta con un amplio programa de actividades, talleres, música, K-pop, torneos y exhibiciones para todos los públicos

La programación incluirá encuentros con autores invitados como Adrián Manuel García, Raúl Moreno y Edgar-Max, que presentarán sus últimos trabajos y participarán en charlas y sesiones de firmas

Javier Rodríguez: “Festicómic ofrece a los jóvenes y las familias un espacio para compartir aficiones, fomentar la creatividad y disfrutar del tiempo de ocio”

Hoy se ha presentado el evento con la presencia del concejal de Juventud, Javier Rodríguez; Alejandro Sánchez y Juanjo Lozano de Alejú; y Víctor Cara de la Asociación Diablo.

El concejal de Juventud, Javier Rodríguez, ha señalado que “Festicómic es una oportunidad para ofrecer a los jóvenes un espacio donde compartir sus aficiones, desarrollar su creatividad y disfrutar de actividades relacionadas con la cultura, el ocio digital y las nuevas formas de expresión. Queremos que el Auditorio sea un punto de encuentro abierto, participativo y atractivo para jóvenes y familias”.

El edil ha destacado también la importancia de impulsar este tipo de iniciativas gracias a la implicación de las asociaciones y colectivos que hacen posible el evento, como Alejú y la Asociación Cultural El Diablo, junto a los colaboradores la Asociación La Duna, Nakama Almería, Wondercos, Yerai Ediciones y Orcos de la Rambla.

La programación combinará el contacto directo con autores y creadores con una amplia oferta de actividades. Los aficionados podrán disfrutar de competiciones y torneos de Beyblade, Magic, FC 26, Pokémon, Mario Kart World y Greddy Snake, además de juegos como ‘Adivina el personaje’ y propuestas de pin pon. También se celebrarán concursos de Asian Dance Cover y actividades vinculadas a la cultura K-Pop.

Los talleres tendrán diversas propuestas para acercarse al dibujo y la creación artística, así como para elaborar complementos y elementos de caracterización. Entre ellos figuran los talleres de cómic, costura de broches de fieltro, creación de horquillas de mariposas Kocho, orejas de Derpy y de elfo con goma EVA, elaboración de una bandana de Naruto, pintura y diseño del patrón de una pechera de armadura.

Los asistentes también podrán adentrarse en universos de ficción tan conocidos como El Señor de los Anillos y Warhammer 40K, disfrutar de un photocall con figuras de Funko de Marvel de tres metros de altura y asistir a exhibiciones de combates medievales y baile. La oferta se completará con conciertos de Bad Boy e IDOL de Stars, juegos de cartas, servicio de Cospital para quienes necesiten ayuda con sus caracterizaciones y distintas experiencias relacionadas con el cosplay y la cultura asiática.

El programa incluirá, asimismo, visitas de Tun Tun Sahur y Gpku, charlas con David Puste y presentaciones de videojuegos y obras como Lobezno PS5, Super Mario Galaxy 1 & 2, En la línea de flotación y Zelda: Ocarina of Time.

Desde la organización, Alejandro Sánchez y Juanjo Lozano han destacado “el carácter abierto y participativo de Festicómic, que reúne en un mismo espacio a personas con aficiones diversas, desde el cómic y el manga hasta los videojuegos, el cosplay, los juegos de mesa o la música. La variedad de actividades busca que cada visitante encuentre propuestas de su interés, se anime a participar y pueda descubrir nuevas formas de expresión y entretenimiento”.

Autores invitados

Víctor Cara ha explicado que “Festicómic 2026 contará con la participación de autores con trayectoria en el mundo del cómic, junto a creadores vinculados a la escena local, que presentarán sus trabajos y compartirán con el público sus experiencias y procesos creativos”.

Uno de los invitados será Adrián Manuel García Montoya (Almería, 1986), dibujante de cómics e ilustrador formado en Arquitectura por la Universidad de Granada. Tras ejercer como arquitecto hasta 2016, decidió dedicarse profesionalmente al dibujo. El domingo presentará Gadiro, Embajador de la Atlántida, una serie de fantasía heroica publicada por Serendipia Editorial que ha llegado también al mercado internacional. Entre sus trabajos figuran Hermanos de armas, Un disparo en el desierto y El lejano oeste. Además, ha colaborado con la editorial británica Afterlight Comics en series de terror como Stay Awake y Goatman.

El sábado será el turno de Raúl Moreno (Almería, 1979), dibujante, ilustrador y diseñador gráfico cuyo trabajo está influido por el spaghetti western, el cine de acción y el cómic clásico. Presentará Los Guerreros Marroquíes y participará posteriormente en una sesión de firmas. Bajo su sello The Dirty Poncho Studio ha desarrollado obras como Crónicas de Sol Rojo: Un viejo Colt Dragoon y ha participado en proyectos de temática histórica y bélica como 1936: La batalla de Lopera y Los Guerreros Marroquíes, publicados por Cascaborra Ediciones. Es, además, miembro desde 2004 de la Asociación de Autores de Cómic de Almería La Duna.

También participará Edgar-Max Miragaya Salvador, conocido artísticamente como Edgar-Max. Guionista, ilustrador y profesor de Historia, natural de Zaragoza y afincado en Almería, presentará el sábado su último cómic de la saga Bill el Largo, protagonizada por un marinero que se enfrenta a espectros y maldiciones en el mar. Entre sus títulos figuran La sangre de Nelson y El lamento de la Banshee. Su obra combina el terror clásico, las leyendas marítimas, los relatos de piratas y el folclore, con un marcado uso de los claroscuros. También es autor de proyectos como El Camino Pagano y Faros de Tinta, y colaborador de la revista especializada en cómic de terror Cthulhu.

La nómina de artistas invitados se completará con los creadores locales Santiago Girón, Fran Carmona y Alejandro Ortega, que contribuirán a acercar al público el talento y la diversidad del cómic vinculado a la provincia.

Desde el Ayuntamiento y la organización se anima a los asistentes a consultar la programación y los horarios de cada espacio para aprovechar al máximo las dos jornadas, participar en los talleres y torneos y disfrutar de las numerosas propuestas que convertirán Festicómic en una cita de referencia para los aficionados al cómic y la cultura alternativa.

Más info: https://www.festicomic.com/

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