La Policía Nacional ha difundido una serie de recomendaciones de cara a la próxima jornada electoral para prevenir incidentes, garantizar el desarrollo normal de las votaciones y proteger el derecho de los ciudadanos a elegir libremente. Entre las principales advertencias figuran las obligaciones de quienes forman parte de las mesas electorales, las restricciones sobre propaganda y las conductas que pueden constituir infracciones o delitos.

Uno de los aspectos que recuerda el cuerpo policial es que todas las personas designadas para integrar una mesa, incluidos los suplentes, tienen la obligación de presentarse en el colegio electoral correspondiente a las 8.00 horas. Una vez constituida la mesa, los suplentes que no hayan tenido que incorporarse quedarán liberados de sus responsabilidades y podrán abandonar el centro.

La Policía también advierte de las consecuencias de no acudir a la convocatoria sin una causa justificada. Los presidentes, vocales y sus respectivos suplentes que incumplan esta obligación sin haber obtenido previamente la aceptación de una excusa pueden enfrentarse a penas de entre tres meses y un año de prisión, además de multas de seis a 24 meses.

En caso de que exista algún motivo que impida desempeñar estas funciones, deberá comunicarse y acreditarse ante la Junta Electoral de Zona en un plazo de siete días desde la recepción de la notificación. La presentación de la alegación no supone su aprobación automática, ya que corresponde a este organismo decidir si acepta la justificación.

Si el impedimento aparece después de ese periodo, deberá notificarse con al menos 72 horas de antelación a la jornada electoral. Cuando la circunstancia se produzca más tarde, será necesario comunicarla inmediatamente y, en todo caso, antes de las 8.00 horas del día de las votaciones. La Policía Nacional no es el organismo encargado de conceder estas dispensas, cuya resolución corresponde a la Junta Electoral.

Prohibida la propaganda y las acciones que obstaculicen el voto. Otra de las advertencias se refiere a las actividades de carácter electoral durante la jornada de votación. Está prohibido realizar propaganda de partidos o candidaturas tanto dentro de los colegios como en sus alrededores. Esta restricción incluye el reparto de material publicitario y el uso de prendas o elementos que incorporen símbolos o mensajes de carácter partidista.

Quedan excluidos de esta prohibición los distintivos que utilizan los interventores y apoderados para identificarse y acreditar su función durante el desarrollo de las votaciones.

Tampoco está permitido organizar concentraciones o grupos que dificulten la entrada a los centros electorales. La Policía recuerda que los accesos deben permanecer despejados y que los ciudadanos han de respetar las indicaciones establecidas para facilitar el tránsito y evitar problemas durante la jornada.

El cuerpo policial hace especial hincapié en la libertad individual de los electores. Ofrecer dinero, regalos u otras compensaciones a cambio de un voto, así como intentar convencer a alguien mediante presiones para que se abstenga, puede constituir un delito electoral. También están castigadas las amenazas, la violencia y cualquier forma de intimidación dirigida a condicionar la decisión de los votantes, obligarles a elegir una determinada opción o revelar el sentido de su papeleta.

Ante cualquiera de estas situaciones, se recomienda informar cuanto antes a los agentes desplegados en el colegio o a la presidencia de la mesa, evitando enfrentamientos directos que puedan agravar el incidente.

Restricciones sobre armas y grabaciones en los colegios. La alteración grave del orden durante una votación también puede tener consecuencias penales. La normativa impide acceder a los centros electorales con armas u otros objetos que puedan utilizarse como tales. En caso de incumplimiento, la presidencia de la mesa tiene autoridad para ordenar la expulsión de quienes vulneren esta disposición.

En cuanto a las fotografías y grabaciones, la Junta Electoral Central establece que los particulares no pueden captar imágenes en el interior de los colegios electorales ni difundir material obtenido en esas condiciones. Los medios de comunicación acreditados sí pueden realizar imágenes generales, siempre que su trabajo no interfiera en el desarrollo de las votaciones ni en el recuento.

El escrutinio, por su parte, tiene carácter público, por lo que cualquier ciudadano puede presenciarlo, siempre que respete las normas de funcionamiento y no entorpezca las tareas de la mesa. Esta condición permite también que se realicen grabaciones sin las limitaciones aplicables durante el ejercicio del voto.

La presidencia de la mesa, responsable de mantener el orden. La presidencia de cada mesa electoral es la máxima autoridad dentro de su ámbito de actuación y tiene la responsabilidad de garantizar el orden, proteger la libertad de los electores y velar por el cumplimiento de la legislación. Para desempeñar esta labor cuenta con la colaboración de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, encargados de preservar la normalidad durante las votaciones y actuar ante posibles infracciones.

La Policía Nacional aconseja comunicar cualquier amenaza, altercado o intento de obstaculizar el proceso electoral tanto a la presidencia de la mesa como a los agentes presentes en las instalaciones. En caso de emergencia que requiera asistencia policial, los ciudadanos pueden llamar al teléfono 091.