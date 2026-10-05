Evitar las distracciones al volante, objetivo de la campaña de vigilancia de la DGT que se desarrolla hasta el domingo

Hoy lunes da comienzo una nueva campaña de vigilancia y control de la Dirección General de Tráfico que estará centrada en las distracciones al volante y en los factores de riesgo asociados a ellas dada la relevancia que tienen en la seguridad vial, tanto por el aumento del riesgo de siniestro durante la conducción como por el aumento de la severidad de las lesiones de las personas accidentadas. En Almería, la campaña ha empezado en la explanada junto a la sede de las pistas de la DGT en Paseo de Ribera, y han participado el secretario general de la Subdelegación del Gobierno, Antonio Hernández de la Torre- Chicote, y el jefe provincial de la DGT, José María Méndez, junto al capitán de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil en Almería, Eduardo Fernández Tarifa.

Durante la visita al dispositivo, Méndez ha asegurado que “las distracciones al volante son la principal causa de accidentabilidad” y ha recordado que “durante el año 2025 y lo que llevamos de 2026 se han registrado 3.000 denuncias por el uso manual del teléfono al volante en Almería”. Ha añadido que en la campaña que se desarrolló el pasado año se controlaron 5.600 vehículos en la provincia y se tramitaron 160 denuncias”. El jefe provincial de Tráfico ha subrayado que “el objetivo de la campaña es trasladar que hay que tener tolerancia cero contra las distracciones” y por este motivo, ha explicado que “desarrollamos controles en cualquier tipo de vía y a cualquier hora hasta el próximo domingo 11 de octubre, cuando finalice este operativo especial de la DGT”.

Además, en esta campaña participarán también voluntarios de la Federación Nacional de Lesionados Medulares y Otras Discapacidades Físicas (ASPAYM), quienes desde 2007 colaboran con la DGT en diferentes acciones de concienciación a conductores. El voluntario de esta entidad en Almería, Bernardo Clemente, ha destacado que “para nuestra asociación es muy positivo colaborar con este tipo de campaña para concienciar de los riegos que tienen las distracciones al volante”. Durante la jornada de hoy, voluntarios de esta asociación se han acercado hasta los conductores para trasladarles las consecuencias que un despiste al volante puede tener para los viajeros o peatones.

Factores de riesgo

Las distracciones al volante constituyen el factor concurrente más habitual en los siniestros viales, con 15.707 casos que suponen el 21% del total, según los datos nacionales de la DGT. En el caso los siniestros mortales también es la distracción el factor más frecuente, con 444 casos (32%), por lo que este tipo de campañas siguen siendo imprescindibles para alertar de los riesgos que implica la conducción distraída o desatenta.