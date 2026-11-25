El Ejido se prepara para vivir una Navidad llena de ilusión, encuentros y actividades para todos los públicos. El Ayuntamiento ha presentado una programación especial que reúne propuestas culturales, musicales, teatrales y familiares, junto a iniciativas de dinamización comercial y actividades de ocio para llenar de ambiente las calles, plazas, zonas comerciales y espacios públicos del municipio durante estas fechas tan señaladas.

Las concejalas de Cultura, Elena Gómez, y de Turismo y Comercio, María Herminia Padial, han presentado el calendario de actividades. “Hemos preparado una Navidad pensada para todos, los pequeños, las familias, nuestros mayores y todas aquellas personas que encuentran en estas fechas una oportunidad para disfrutar sin salir de su municipio”. En este sentido, Gómez ha señalado que “queremos que la Navidad se viva en nuestras calles, en nuestras plazas y en nuestros espacios culturales, porque no es solamente una fecha en el calendario, sino una manera de sentir, convivir, de compartir y de encontrarnos”.

Sin duda, uno de los elementos más destacados de la Navidad en El Ejido es el tradicional Belén monumental que tras dos años en el teatro Auditorio regresa al patio de luces del Ayuntamiento. Abrirá al público el 4 de diciembre con la participación de las voces del coro infantil del Colegio Divina Infantita y con la bendición del párroco D. Alexander Estupiñán. Se podrá visitar todos los días de la semana y acogerá pequeños conciertos de la mano del coro de voces infantiles del Conservatorio Profesional de Música y de la Rondalla durante las tardes de diciembre.

Por su parte, desde el Área de Comercio y Turismo se ha diseñado una campaña bajo el lema ‘La Navidad empieza x ti’, en línea con la marca municipal ‘El Ejido por Ti’, con “el objetivo de animar a vecinos y visitantes a disfrutar de los espacios públicos, compartir actividades en familia y realizar sus compras en los establecimientos del municipio que dan vida a nuestras calles durante el resto del año”, ha indicado Padial.

Uno de los grandes atractivos de estas fechas será la iluminación extraordinaria de Navidad, con 950.000 puntos de microlámparas led que incorpora novedades y refuerza algunos de los espacios. Entre las mejoras destaca el incremento del número de arcos luminosos en el Bulevar; la incorporación de un refuerzo específico de iluminación en el entorno frente al Hotel Victoria; y una mayor presencia de árboles iluminados en los paseos Pedro Ponce, Juan Carlos I, Nicolás Salmerón y Alcalde García Acién, creando espacios más cálidos y atractivos para disfrutar de los paseos. También se iluminará totalmente la Plaza Manolo Escobar en Ejido Norte, dando continuidad a la calle Sierra Nevada y calle San Isidro. Como novedad, las figuras decorativas tendrán como protagonistas los globos aerostáticos, una temática que evoca la ilusión, los sueños y la imaginación. La iluminación se extenderá también a las principales plazas, las zonas comerciales más concurridas y los mercados municipales de abastos y sus accesos. Para ello se utilizarán luces led de bajo consumo, mientras que la megafonía y el hilo musical contribuirán a crear un ambiente especial en las zonas comerciales. “Queremos que la iluminación no sea únicamente un elemento decorativo, sino que contribuya a crear una experiencia navideña, que invite a recorrer nuestras calles, a pasear y a fotografiar estos espacios”, ha explicado Gómez.

El viernes 4 de diciembre, a partir de las 18.30 horas, la Plaza Mayor acogerá el gran encendido oficial de la Navidad. El acto contará con la actuación de Alberto Páez Trío, con una propuesta que combina arte, sutileza y espectáculo, y con la participación del Coro del Conservatorio de Música de El Ejido.

Entre las propuestas se encuentran un tiovivo de estilo vintage, con plataforma de madera e iluminación cálida; la Casa de Hansel y Gretel, ambientada con dulces y personajes que darán vida al cuento; un tren infantil que recorrerá un circuito iluminado con motivos invernales; la atracción mecánica giratoria Navidad Dance, con ocho brazos y coches de dos plazas; y un gran hinchable con diferentes elementos de juego.

La decoración se completará con dos globos aerostáticos de más de siete metros de altura, que servirán de photocall para las familias, además del escenario con el portal de Belén y el tradicional árbol de Navidad, decorado con cerca de 2.000 pascueros rojos. Durante toda la campaña navideña se desarrollarán talleres infantiles, pasacalles, espectáculos con personajes de fantasía, animación navideña, música y baile.

Otra de las novedades será el Mercado Navideño de la Plaza Mayor, que permanecerá abierto del 4 de diciembre al 7 de enero. Su oferta se renovará semanalmente para dar visibilidad a distintos comerciantes y artesanos, de manera que los visitantes puedan descubrir nuevas propuestas en cada recorrido. La programación incluirá también la primera edición de las Minicampanadas Infantiles ‘Bienvenido, 2027’, que se celebrarán el jueves 31 de diciembre, a las 12.00 horas, para que los más pequeños puedan despedir el año junto a sus familias. Para la ocasión se repartirán 700 bolsas de gominolas de uvas y otras 700 de cotillón infantil.

Asimismo, el viernes 18 de diciembre, a las 17.30 horas, llegará la Disney Party Experience, especial Navidad, una fiesta familiar de entre 75 y 90 minutos con grandes éxitos musicales, versiones bailables de clásicos, coreografías, personajes de fantasía, efectos visuales, concursos y regalos. La tradicional carroza de Papá Noel recorrerá también todos los núcleos del municipio, llevando música y animación a los barrios para acercar esta celebración a los más pequeños. Las fechas y recorridos podrán consultarse en el folleto de Navidad y en los canales oficiales del Ayuntamiento.

En cuanto a la programación cultural y familiar comenzará el 11 de diciembre, a las 20.00 horas, en la Plaza Párroco José Jiménez, con una Zambomba Flamenca, una propuesta para recuperar los villancicos y las raíces de nuestra tradición navideña a través del cante y el compás.

Los días 18 y 19 de diciembre, las Escuelas Municipales de Teatro presentarán ‘Navidad en Breve’, poniendo en valor el talento y el trabajo de sus alumnos durante todo el curso. La programación musical continuará el día 19 con la actuación de la Coral Lola Callejón y el 23 de diciembre con el Coro Cristo de la Luz, de Dalías, ambas en la Plaza Párroco José Jiménez.

La música también ocupa un lugar destacado en la programación de actividades culturales del año con la actuación de la Orquesta Sinfónica Murgi, el 30 de diciembre a las 20.00 horas, en la Plaza Párroco José Jiménez. Ya en 2027, el tradicional Concierto de Año Nuevo, previsto para el 3 de enero a las 18.30 horas en el Auditorio de El Ejido, permitirá dar la bienvenida al nuevo año disfrutando de la música.

Desde el área de Cultura y el área de Comercio y Turismo han destacado que, “detrás de toda esta programación hay un propósito que va mucho más allá de organizar actividades. Queremos fortalecer nuestros vínculos como municipio, apoyar la cultura, dar vida a nuestros espacios públicos, dinamizar el comercio y la hostelería y ofrecer a las familias alternativas de ocio y entretenimiento sin salir de nuestro municipio”.

Gómez y Padial han animado a vecinos y visitantes a participar en las distintas propuestas familiares en unas fiestas para compartir, reencontrarse y apoyar al tejido comercial y hostelero”.