Diputación y ‘Sabores Almería’ arropan al agro almeriense en Fruit Attraction

La Diputación Provincial de Almería participa en Fruit Attraction, la feria internacional del sector hortofrutícola que se celebra en Ifema, Madrid, hasta el 8 de octubre. La cita cuenta con representación empresarial e institucional de la provincia.

El presidente de la institución, José Antonio García Alcaina, ha acudido acompañado por el vicepresidente, Ángel Escobar, y el diputado Antonio J. Rodríguez. Durante la visita, la delegación ha recorrido los expositores de empresas almerienses y ha participado en reuniones y presentaciones vinculadas al sector agrícola, junto a la marca ‘Sabores Almería’.

La agenda también ha incluido encuentros con alcaldes y otras autoridades de la provincia, entre ellas el delegado de la Junta de Andalucía. En estas reuniones se ha abordado el papel de la agricultura en la economía de los 103 municipios almerienses.

García Alcaina ha destacado la importancia del campo para la provincia y ha defendido la colaboración entre instituciones, agricultores y empresas. “La unión de todos en este ámbito es indispensable para que se sigan cumpliendo los objetivos de nuestro agro y que siga siendo referente en el sector”, ha afirmado.

El presidente provincial también ha expresado su disposición a respaldar las demandas del sector: “Queremos que sepan que estamos a su lado en cualquier reivindicación que sea justa para que el agro siga teniendo el mismo eco social en la provincia que hasta el día de hoy”.

Durante el recorrido por la feria, los representantes de la Diputación han visitado decenas de empresas, con las que han tratado los desafíos y las tendencias del mercado agrícola internacional. Asimismo, han analizado posibles vías de colaboración con la institución provincial y con ‘Sabores Almería’, que esta semana también participa en San Sebastián Gastronomika.

Entre los expositores visitados por la delegación figuran CASI, Biosabor, Biosol Portocarrero, Primaflor y Agroponiente.