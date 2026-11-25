El Teatro Apolo de Almería ha acogido este miércoles el acto institucional organizado por la Diputación Provincial con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. La convocatoria ha reunido a más de 200 alumnos de Educación Secundaria de los institutos Cruz de Caravaca, Celia Viñas y Alhadra, además de representantes de entidades locales y colectivos integrados en el Consejo Provincial de Mujeres.

La programación ha estado centrada en la sensibilización y la prevención de la violencia de género entre los más jóvenes. Uno de los momentos principales ha sido la exhibición del cortometraje 'Harta', dirigido por Julia de Paz Solvas, tras la que se ha celebrado un encuentro con su guionista, Núria Dunjó López. Durante el coloquio, los estudiantes han podido intercambiar impresiones sobre las situaciones reflejadas en la película, especialmente relacionadas con la violencia vicaria, temática central de la campaña impulsada conjuntamente por las diputaciones andaluzas para este 25N.

El encuentro ha contado con la participación del presidente de la Diputación, José Antonio García Alcaina; el vicepresidente provincial, Ángel Escobar, y la diputada de Igualdad y Familia, Lorena Nieto. Los representantes institucionales han intervenido antes de la proyección y del posterior debate con la autora del guion.

García Alcaina ha defendido la necesidad de mantener una respuesta colectiva frente a cualquier manifestación de violencia contra las mujeres y ha recordado que el 25 de noviembre debe servir para renovar el compromiso social. El presidente provincial ha insistido en que la educación y la prevención deben comenzar desde edades tempranas, proporcionando a los jóvenes herramientas para detectar comportamientos de control y construir relaciones fundamentadas en el respeto y la igualdad.

Asimismo, ha destacado el papel de la cultura y del cine como instrumentos para acercar esta realidad a la juventud. Según ha explicado, iniciativas como la proyección de 'Harta' permiten reconocer posibles situaciones de riesgo y romper el silencio. También ha recordado que existen servicios públicos de asesoramiento jurídico, social y psicológico para las víctimas, especialmente importantes en los municipios más pequeños. Entre los recursos disponibles ha citado el teléfono gratuito 900 71 35 35 y el servicio de WhatsApp 681 00 00 16, ambos destinados a ofrecer atención confidencial y continuada.

Durante su intervención, el presidente también ha puesto sobre la mesa la dimensión de esta problemática a través de las estadísticas oficiales: desde 2003 han sido asesinadas 1.388 mujeres en España y Andalucía mantiene más de 27.000 casos activos bajo seguimiento. Ante estas cifras, ha reclamado reforzar la implicación social y facilitar que los jóvenes sepan identificar las señales de violencia y conozcan los mecanismos a los que pueden acudir para solicitar ayuda.

Por su parte, la diputada de Igualdad y Familia, Lorena Nieto, ha dado lectura al manifiesto elaborado conjuntamente por las ocho diputaciones andaluzas para esta jornada. El documento dedica una atención especial a la violencia vicaria, una forma de maltrato que durante años ha permanecido invisibilizada y que utiliza a los hijos e hijas como instrumento para causar sufrimiento a las mujeres. El texto recoge la definición formulada en 2012 por la psicóloga clínica Sonia Vaccaro.

El manifiesto concluye con un compromiso común para dar visibilidad a esta forma de violencia, impulsar su prevención y explicar que responde a una estrategia deliberada de daño, dominación y control. También reivindica el reconocimiento de los menores como víctimas directas y plantea extender la información y los recursos de protección por toda Andalucía, prestando especial atención a las zonas rurales, donde acceder a estos servicios puede resultar más complicado.

Un cortometraje para visibilizar la violencia vicaria: La jornada ha tenido como protagonista audiovisual a 'Harta', una producción dirigida por Julia de Paz Solvas en 2021 que narra la historia de Carmela, una niña de 12 años que, el día de su cumpleaños, debe encontrarse con su padre en un punto de encuentro familiar debido a una sentencia de violencia de género contra su madre. La cinta tiene una duración de 24 minutos y cuenta en su reparto con Anna Caponnetto, Julián Villagrán y Carmela Poch.

El trabajo cinematográfico ha obtenido distintos reconocimientos en festivales nacionales e internacionales y ha formado parte de la selección de destacados certámenes, entre ellos los de Clermont-Ferrand, Málaga y Brussels Short Film.