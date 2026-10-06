La DGT acumula 3.000 denuncias por usar el móvil al volante en Almería desde 2025

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha registrado 3.000 denuncias por el uso manual del teléfono móvil al volante en la provincia de Almería durante 2025 y lo que va de 2026.

El dato se conoce coincidiendo con el inicio de una nueva campaña especial de vigilancia y control de las distracciones al volante, que se desarrolla desde este lunes y hasta el próximo domingo 11 de octubre. Los controles se realizarán en cualquier tipo de vía y a cualquier hora.

Durante la campaña desarrollada el pasado año, la DGT controló 5.600 vehículos en la provincia y tramitó 160 denuncias relacionadas con las distracciones.

El jefe provincial de Tráfico, José María Méndez, ha señalado que las distracciones son la principal causa de accidentalidad y ha defendido la necesidad de mantener una "tolerancia cero" ante este tipo de conductas.

A nivel nacional, las distracciones aparecen como el factor concurrente más habitual en los siniestros viales, con 15.707 casos, el 21% del total. En los accidentes mortales, estuvieron presentes en 444 casos, lo que supone el 32%.

La campaña cuenta además con la colaboración de voluntarios de Aspaym, que trasladan a los conductores las consecuencias que un despiste puede tener tanto para quienes viajan en el vehículo como para peatones y otros usuarios de la vía.