Detenidas dos personas por un robo con violencia e intimidación en una vivienda del Almanzora

La Guardia Civil ha detenido a dos personas como presuntas autoras de un delito de robo con violencia e intimidación en una vivienda de la comarca del Almanzora (Almería), donde amenazaron y agredieron con un arma blanca a sus moradores para hacerse con 70 euros.

Los hechos ocurrieron durante la madrugada, cuando los dos asaltantes llamaron a la puerta y se hicieron pasar por un conocido de las víctimas. Al descubrir el engaño, los moradores intentaron cerrar la puerta, pero los autores la empujaron y entraron por la fuerza en la vivienda.

Los asaltantes exigieron dinero, aunque los ruidos y las peticiones de auxilio alertaron a varios vecinos. Su llegada provocó la huida de los dos sospechosos. La Guardia Civil tuvo conocimiento de lo ocurrido esa misma noche, incluso antes de que se presentara una denuncia, y las pesquisas, junto con la información aportada por víctimas y testigos, permitieron identificar y detener a los presuntos autores.

Los dos detenidos fueron puestos a disposición judicial. El juez decretó el ingreso en prisión de uno de ellos y dictó órdenes de alejamiento para ambos.

La Guardia Civil recomienda comprobar siempre quién llama antes de abrir la puerta y verificar por teléfono la identidad de cualquier persona que se presente como conocida cuando existan dudas. También aconseja no facilitar información sobre dinero, objetos de valor o personas que residan en la vivienda y, ante un intento de entrada por la fuerza, evitar el enfrentamiento y pedir ayuda cuando sea seguro hacerlo.