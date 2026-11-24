La Guardia Civil ha detenido a dos personas en Cuevas del Almanzora por su presunta implicación en un delito contra la salud pública, tras localizar droga en un vehículo durante un control de carretera en la autovía A-332, a la altura del kilómetro 8.

Los agentes dieron el alto a un turismo en el que viajaban cuatro personas. Durante la identificación, la actitud nerviosa de la conductora y las respuestas poco coherentes que ofreció llevaron a los efectivos a realizar una inspección más detallada del coche.

En el registro, los guardias civiles encontraron un bolso negro en el asiento trasero que contenía dos bolsas con una sustancia sospechosa. Las pruebas realizadas confirmaron que se trataba de cocaína. Por estos hechos, fueron arrestados la conductora y otro de los ocupantes, que reconoció ser el propietario del bolso.

Además de las detenciones, los agentes se incautaron de la droga e intervinieron el vehículo. Las diligencias han sido remitidas al Partido Judicial de Cuevas del Almanzora.